مياه القناه تعلن الطوارئ لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

أعلن المهندس عبد الحميد عصمت رئيس مياه القناه حالة الطوارئ بجميع قطاعات الشركة، لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة ووفق المتابعة مع الأرصاد الجوية، وأعطى توجيهاته بإلتزام رؤساء القطاعات والمناطق بالمتابعة الدقيقة والتجاوب مع الخط الساخن وعلى أجهزة اللاسلكي، وأن تكون فرق الطوارئ على أتم الإستعداد للتوجه للمناطق التى تتراكم فيها المياه والتى ليس بها بالوعات أمطار، جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها رئيس شركة المياه اليوم، والتى تابع خلالها جاهزية السيارات والمعدات والأفراد فى القطاعات الثلاثة.

وأشار عادل عبد المنعم المتحدث الرسمي للشركة، أن حالة الطوارئ تم تنفيذها فى القطاعات الثلاثة الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، وبالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات الثلاثة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، حيث يتم إستخدام سيارات مواجهة السيول والنافورى والفاكيوم، وسيارات سحب المياه وبالتعاون مع كافة الوحدات المحلية برئاسة المهندس كمال موافى رئيس الحملة بالشركة