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"مياه الإسكندرية": انقطاع المياه عن حى وسط غدًا بسببب الإصلاحات

السبت، 30 مارس 2019 09:37 م
"مياه الإسكندرية": انقطاع المياه عن حى وسط غدًا بسببب الإصلاحات انقطاع المياه
الإسكندرية جاكلين منير
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أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية منذ قليل عن ضعف وانقطاع المياه غدا بعدة مناطق منها مناطق بحى وسط، وتشمل المناطق كما أعلنتها الشركة: من منطقة سيدى جابر حتى منطقة بحرى.

وأشارت الشركة فى بيان لها أن الانقطاع منذ تمام الساعة التاسعة من صباح غد الأحد وحتى الواحدة ظهرا وذلك لتنفيذ عملية الإصلاحات اللازمة بخط مياه العكرة قطر ١٠٠٠ مم والمغذى لمحطة شرقى.

وناشدت شركة مياه الشرب بالإسكندرية المواطنين والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الصيانة؛ مؤكدين على تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالقرب من المناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن (١٢٥) من أى تليفون أرضى.

 


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