موجز6.. السيسى ينتصر للموظفين وأصحاب المعاشات برفع الحد الأدنى للأجور والمعاش





نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، جاء ذلك، خلال كلمته باحتفالية المجلس القومى للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بمركز المنارة للمؤتمرات، بالتجمع الخامس.





أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه.

90 دقيقة أشغال كروية شاقة يترقبها قطبا الكرة المصرية الأهلى والزمالك، فى مباراة القمة التى تجمعهما فى السابعة مساء اليوم السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة 17 من عمر مسابقة الدورى العام، فى قمة على صفيح ساخن.





حقق فريق مانشستر سيتى فوزاً غالياً على فولهام بهدفين دون مقابل، فى المباراة التى جمعتهما اليوم على ملعب "كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء السويس والزيتيات نظرًا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح، حيث تتراوح شدة الرياح ما بين 25-30 عقدة شمالية غربية وارتفاع الأموج ما بين 3-4 أمتار والضغط 1006 هيكتوبسكال وقوة البحر 5 درجات.





في إطار سياسة الدولة لإبراز المعالم الأثرية والتاريخية في جمهورية مصر العربية، وضمن سلسلة الزيارات الأثرية التى تنظمها وزارة الآثار للمواقع الأثرية لسفراء العالم، دعا الدكتور خالد العناني وزير الأثار سفراء 30 دولة أجنبية فى مصر منها ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، الاتحاد الأوروبي، الكاميرون، بلجيكا، بيلاروسيا، مالطا، هولندا، السويد، البرازيل، المكسيك، الأرجنتين، المجر، ارمينيا، قبرص، كوريا الجنوبية، وغيرهم، لزيارة قصر عابدين الأثري اليوم السبت الموافق 30 مارس 2019

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، اليوم السبت، إن رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه، إلى جانب زيادة المعاشات وغيرها من العلاوات، تصل إلى 30.5 مليار جنيه، وهى مخططة مع بداية العام المالى الجديد 2019 - 2020، وسيتم التنفيذ بداية من شهر يوليو القادم.





وسط مشاركة جماهيرية كبيرة، وبحضور عمدة مدينة أوتاوا عاصمة كندا، وممثلين عن الحكومة والبرلمان الكندى والسفراء والإعلاميين وشركات السياحة العالمية، افتتح السفير أحمد أبو زيد سفير مصر فى كندا صباح السبت الجناح المصرى بمعرض السياحة الدولى Travel&Vacation Show بالعاصمة الكندية.

تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، سير أعمال التطوير الجارية باستاد القاهرة الدولى، استعداداً لانطلاق فعاليات النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم من على أرضه يونيو المقبل، والتى حظيت مصر بشرف تنظيمها.





تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم السبت إستاد القاهرة للمرة الثالثة علي التوالي لمتابعة اخر الاستعدادات الخاصة بتجهيز ورفع كفاءة الاستادات التى سوف تستضيف بطولة كاس الأمم الأفريقية 2019، لكرة القدم.

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن حجم التحديات والقضايا التى تطرح فى المحاكم بشأن المرأة، وقال: "لو شفنا حجم القضايا اللى بتطرح فى المحاكم، وهى بتبقى منتظرة الفصل فى الحكم وتنفيذه كمان، وطبعا الناس كلها مش زي بعضها، ففى اللى بيتجاوب من غير محكمة وفيه اللى بيتجاوب المكحمة وفيه اللى مش بيتجاوب حتى مع المحكمة، فأنا قلت إننا فى ظل هذه التحديات.. ما نعمل صندوق باسم المرأة زى ما عملنا صندوق للشهداء ورعاية أبنائنا وبناتنا من المعاقين".





قضت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار عمرو فهمي وأمانة سر محمد علي، بمعاقبة فايز شطا، مدير نقابة الصيادلة، وفرد أمن بالنقابة بالحبس لمدة 6 أشهر لإدانتهما بالتعدى على الصحفيين إسراء طلعت وآية دعبس وعاطف بدر ومحمد الجرنوسي، داخل مقر نقابة الصيادلة، فى ديسمبر الماضي. وقضت المحكمة ببراءتهما من تهمة سرقة الهواتف المحمولة.

قال الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تستعد خلال الفترة الحالية لتوفير كافة السلع الغذائية لقرب شهر رمضان، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك تغيير بالأسعار، خلال شهر رمضان وما بعده، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن مقرات السلع يوم الأحد المقبل، وأن عددها لن يقل عن العام الماضى.

تابع المهندس كامل الوزير، وزير النقل، الإجراءات التى تم اتخاذها لتسهيل حركة دخول وخروج الركاب لمحطة القاهرة، بزيادة منافذ الدخول والخروج للمحطة بالإضافة إلى فتح نفق من جهة أحمد حلمى يسمح لدخول الركاب إلى أى رصيف من أرصفة المحطة أو الخروج لميدان رمسيس للعمل على سيولة الحركة ومنع الزحام على بوابات الدخول لأحكام السيطرة.

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار حسن فريد، بالسجن المؤبد لـ18 متهما، والسجن المشدد 15 سنة لـ8 متهمين، والسجن 10 سنوات لـ 4 متهمين آخرين، وذلك فى محاكمة 30 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابى، والذين اتخذوا مقرا لتنظيمهم الإرهابى بعزبة محسن بالإسكندرية.