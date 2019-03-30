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مصر شعلة الغاز بالمتوسط.. 4 حقول عملاقة تضىء سماءها.. بالأرقام

السبت، 30 مارس 2019 11:00 م
مصر شعلة الغاز بالمتوسط.. 4 حقول عملاقة تضىء سماءها.. بالأرقام حقل ظهر
كتبت مروة الغول
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تمتلك مصر مجموعة من حقول الغاز بمنطقة البحر المتوسط، يأتى على رأسها حقل ظهر العملاق والذى يعد أكبر حقول الغاز بالبحر المتوسط وحقل نورس والذى حقق أعلى إنتاج للغاز فى تاريخ دلتا النيل ومشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل وحقل آتول للغاز، والذى يقع بمنطقة شمال دمياط بالمياه العميقة بالبحر المتوسط.

 

حقل ظهر.. أكبر حقول الغاز فى البحر المتوسط

حقل ظهر العملاق أكبر حقول الغاز الطبيعى فى مصر ومنطقة البحر المتوسط ويعرف بحقل الأرقام القياسية نتيجة الإسراع بتنفيذه والإنتاج المبكر منه فى وقت قياسى منذ اكتشافه مقارنة بحقول مماثلة على مستوى العالم، وقد بدأ باكورة انتاجه فى منتصف ديسمبر الماضى وتم تنمية مراحل جديدة من الحقل ليتضاعف إنتاج حقل ظهر من الغاز أكثر من 6 مرات منذ افتتاح الرئيس السيسى باكورة إنتاجه فى يناير الماضى ليصل حالياً إلى أكثر من 3ر2 مليار قدم مكعب غاز يومياً، وجارى الإسراع باستكمال باقى مراحل المشروع الذى تصل إجمالى استثماراته إلى حوالى 12 مليار دولار وسيصل الحقل إلى ذروة الإنتاج فى عام 2019 والبالغ أكثر من 3 مليار قدم مكعب غاز يومياً.

 

حقل نورس.. تحقيق أعلى إنتاج للغاز فى تاريخ دلتا النيل

حقل غاز نورس بدلتا النيل والذى يمثل ملحمة جديدة من نوعها حيث أعيد اكتشافه فى عام 2015 وعودة الحقل للحياة بعد توقفه عن الإنتاج ومن ثم الوصول بمعدلات انتاجه إلى حوالى2ر1 مليار قدم مكعب غاز يومياً ليحقق أعلى إنتاجية من الغاز الطبيعى فى تاريخ منطقة دلتا النيل والتى تنتج منذ خمسة عقود مع وجود إمكانية لزيادة الإنتاج فى ظل توافر التسهيلات الإنتاجية القادرة على استيعاب هذه الزيادة.

 

مشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل

 قبل موعدها المخطط بثمانية أشهر كاملة بدأت حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل انتاجها المبكر من الغاز من حقلى نورس وليبدا فى مارس 2017 نتيجة برامج عمل ناجحة فى المشروع بين وزارة البترول والشركاء الأجانب، وتم بدء انتاج الغاز من المرحلة الثانية من المشروع من حقلى جيزة وفيوم فى فبراير 2019 والتى بدأت باكورة انتاجها بإجمالى معدلات انتاج 400 مليون قدم مكعب غاز يومياً تزداد تدريجياً لتصل إلى 700 مليون قدم مكعب غاز يومياُ فى شهر ابريل 2019، ويهدف تنمية حقل ريفين الذى يمثل المرحلة الثالثة إلى إنتاج 900 مليون قدم3 غاز/يوم وحوالى 22 ألف برميل متكثفات/يوم، ومن المخطط بدء الإنتاج من حقل ريفين قبل نهاية العام الحالى 2019.

حقل آتول.. جهود متواصلة لزيادة إنتاج الحقل

 يقع حقل آتول للغاز بمنطقة شمال دمياط بالمياه العميقة بالبحر المتوسط الذى تم تشغيله فى نهاية عام 2017 بمعدل إنتاج 350 مليون قدم مكعب غاز و9 آلاف برميل متكثفات يومياً من 3 آبار، وجارى العمل على زيادة إنتاج الغاز من حقل آتول من خلال تنمية البئر الرابع لزيادة الانتاج إلى 400 مليون قدم مكعب يومياً فى اكتوبر 2019.

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