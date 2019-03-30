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السبت، 30 مارس 2019 08:59 م
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مصرع وإصابة 5 في حادث تصادم سيارتين بمركز بنى مزار في المنيا

السبت، 30 مارس 2019 07:51 م
مصرع وإصابة 5 في حادث تصادم سيارتين بمركز بنى مزار في المنيا حادث تصادم أرشيفية
فريق المحافظات
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لقي  شخص مصرعه وأصيب 4 أخرين إثر وقوع حادث تصادم بين سياره ملاكي وأخري نصف نقل بطريق الشيخ فضل بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

انتقلت سيارات الإسعاف وجري نقل المصابين لمستشفي الشيخ فضل، وأزيلت آثار الحادث وتم تسيير الحركة المرورية بالطريق.

وكان اللواء مجدي عامر مدير الأمن قد تلقي إخطارا من العميد مجدي سالم مدير مباحث المديرية، بوقوع  حادث تصادم بين سيارتين ملاكي ونصف نقل، علي طريق الجيش بحري قرية الشيخ فضل بحوالي 10 كيلو في إتجاه محافظة أسيوط ونتج عنه 4مصابين وجثة، وقد انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف لنقل المصابين لمستشفى الشيخ فضل التكاملي.

تم نقل الجثة إلي مشرحة مغاغة وتبين إنها لشخص يدعي "أحمد علي أحمد" 32 عاما سائق، مقيم بمحافظة قنا، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

 


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