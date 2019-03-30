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مصرع ربة منزل وإصابة 2 أخرين فى حادث تصادم بالفيوم

السبت، 30 مارس 2019 01:51 م
مصرع ربة منزل وإصابة 2 أخرين فى حادث تصادم بالفيوم إسعاف - أرشيفية
الفيوم – رباب الجالي
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لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب 2 آخرين فى حادث تصادم وقع أمام عزبة صبحى بقرية كفور النيل بمركز الفيوم وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفى العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

 

كان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا بوقوع حادث تصادم وقع أمام عزبة صبحى بقرية كفور النيل بمركز الفيوم ووجود متوفية ومصابين وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين أن طرفى المصادمة كلا من دراجة بخارية بدون لوحات قيادة محمود ط ل 27 سنة عامل مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وبرفقته كلا من وردة ف ع 23 سنة ربة منزل "مصابة" ورحمة م ط 15 شهرا متوفية وجميعهم مقيمون بقرية منشأة دمو ، والسيارة رقم ف ر د 8795 قيادة نادر ص ز 43 سنة صاحب مزرعة مواشى ومقيم قرية الناصرية وبالا نتقال وسؤال المصابين إتهما قائد السيارة بالتسبب فى الحادث وتم إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور والتحفظ على الدراجة البخارية والسيارة وتحرر المحضر رقم 10077 لسنة 2019 جنح مركز شرطة الفيوم وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق .


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