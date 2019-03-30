محمد بن زايد مهئنا حاكم دبى: الإمارات ستبقى محبة وداعمة لرياضة الخيل

كتب محمد عبد العظيم

حرص الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية على تهنئة الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات وحاكم دبى، بمناسبة فوز "ثندر سنو" لجودولفين بكأس دبي العالمي للخيول، مؤكدا أن الإمارات ستبقى محبة وداعمة لرياضة الخيل.

وقال الشيخ محمد بن زايد: "تهانينا لأخي محمد بن راشد فوز " ثندر سنو" لجودولفين بكأس دبي العالمي للخيول.. نجاح متواصل تحصده هذه البطولة الراقية تنظيما وحضورا ومشاركة وإثارة.. يؤكد ريادة الدولة في هذا المضمار.. ستبقى الإمارات محبة وداعمة لرياضة الخيل وملتقى لفرسانها ومحبيها من مختلف دول العالم".





شهد الشيخ محمد بن راشد فعاليات الدورة 24 من بطولة كأس دبى العالمى لسباق الخيل، معربا عن سعادته بتواجد الخيول العربية المشاركة في كأس دبى العالمى في موطنها الأصلي في شبه الجزيرة العربية، والذى شهد فوز الخيل الإماراتى "ثندر سنو" لجودولفين، وسط فرحة عارمة لأبناء الإمارات.