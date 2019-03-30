video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 30 مارس 2019 10:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

محمد بن زايد مهئنا حاكم دبى: الإمارات ستبقى محبة وداعمة لرياضة الخيل

السبت، 30 مارس 2019 09:43 م
محمد بن زايد مهئنا حاكم دبى: الإمارات ستبقى محبة وداعمة لرياضة الخيل الشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد
كتب محمد عبد العظيم
إضافة تعليق

حرص الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية على تهنئة الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات وحاكم دبى، بمناسبة فوز "ثندر سنو" لجودولفين بكأس دبي العالمي للخيول، مؤكدا أن الإمارات ستبقى محبة وداعمة لرياضة الخيل.

وقال الشيخ محمد بن زايد: "تهانينا لأخي محمد بن راشد فوز " ثندر سنو" لجودولفين بكأس دبي العالمي للخيول.. نجاح متواصل تحصده هذه البطولة الراقية تنظيما وحضورا ومشاركة وإثارة.. يؤكد ريادة الدولة في هذا المضمار.. ستبقى الإمارات محبة وداعمة لرياضة الخيل وملتقى لفرسانها ومحبيها من مختلف دول العالم".

Capture
 

شهد الشيخ محمد بن راشد فعاليات الدورة 24 من بطولة كأس دبى العالمى لسباق الخيل، معربا عن سعادته بتواجد الخيول العربية المشاركة في كأس دبى العالمى في موطنها الأصلي في شبه الجزيرة العربية، والذى شهد فوز الخيل الإماراتى "ثندر سنو" لجودولفين، وسط فرحة عارمة لأبناء الإمارات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو وصور.. ولى عهد دبى يفتتح الدورة 24 لبطولة كأس دبى العالمى لسباق الخيل

صور.. ولى عهد دبى يستعيد الذكريات مع كأس دبى العالمى بصحبه والده وشقيقه

كأس دبى العالمى.. محمد بن راشد ينظم قصيدة جديدة ويرحب بالمشاركين ..صور

الامارات

اخبار الامارات

محمد بن زايد

محمد بن راشد

كاس دبى العالمى




لا تفوتك
السيسى: رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.. وعلاوة استثنائية لجميع العاملين

السيسى: رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.. وعلاوة استثنائية لجميع العاملين

الرئيس السيسي يقرر رفع الحد الأدنى للمعاشات بنسبة 15%

الرئيس السيسي يقرر رفع الحد الأدنى للمعاشات بنسبة 15%

تاريخ الإخوان مع المثلية الجنسية.. أعلنوا عدم معارضتهم الشذوذ الجنسى أمام العموم البريطانى والكونجرس.. وقيادى بارز تورط فى فضيحة شذوذ بتركيا.. الجماعة تعتمد على نائب أمريكى يدعم المثلية لتجميل صورتهم فى واشنطن

تاريخ الإخوان مع المثلية الجنسية.. أعلنوا عدم معارضتهم الشذوذ الجنسى أمام العموم البريطانى والكونجرس.. وقيادى بارز تورط فى فضيحة شذوذ بتركيا.. الجماعة تعتمد على نائب أمريكى يدعم المثلية لتجميل صورتهم فى واشنطن

فيديو وصور.. "اليوم السابع" يرصد آخر لحظات أنثى الخرتيت" زيزى" بحديقة حيوان الجيزة.. تفاصيل تحنيطها لوضعها بالمتحف الحيوانى .."الزراعة" تستعين بخبراء لإنجاح المهمة.. واستمرار التحفظ على"القرنين" وسط حراسة مشددة

فيديو وصور.. "اليوم السابع" يرصد آخر لحظات أنثى الخرتيت" زيزى" بحديقة حيوان الجيزة.. تفاصيل تحنيطها لوضعها بالمتحف الحيوانى .."الزراعة" تستعين بخبراء لإنجاح المهمة.. واستمرار التحفظ على"القرنين" وسط حراسة مشددة

وزير التموين: لا مساس بالأسعار خلال أو بعد شهر رمضان

وزير التموين: لا مساس بالأسعار خلال أو بعد شهر رمضان

هبوط هدرسفيلد "رمضان صبحي" إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب"

هبوط هدرسفيلد "رمضان صبحي" إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة