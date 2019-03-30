محافظ قنا وطلاب التعليم العالى يتفقدون مشروعات المنطقة الصناعية بقفط

قام اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا يرافقه عدد من طلبة وطالبات جامعة جنوب الوادى وكليه الهندسة جامعه الأزهر بقنا والمعهد العالى للخدمة الاجتماعية بجولة ميدانية لعدد من المشروعات الاستثمارية بالمنطقة الصناعية بكلاحين فقط.

وبدأت الجولة بمتابعة مشروع مجمع مصانع"ARE GROUP" للطاقة المتجددة حيث أطلع المحافظ والطلاب على مراحل تصنيع سخانات المياه بسعات مختلفة والتى تعمل بالطاقة الشمسية للمنازل والفنادق والمنشآت المختلفة وألواح الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، حيث يضم المشروع مصنعا لتجميع الألواح الشمسية على مساحة 3 آلاف متر ومصنعا لإنتاج الزجاج الشمسى على مساحة 2250 مترا ومصنعا لإنتاج الخلايا الشمسية على مساحة 6 آلاف متر ومصنعا لإنتاج سخانات المياه الشمسية على مساحة 3 آلاف و420 مترًا، بالإضافة إلى محطة لمعالجة المياه والغازات والتخلص الآمن من الصرف بتكلفة مالية إجمالية تقدر بنحو 370 مليون جنيه وسيوفر المصنع نحو 2500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب.

كما أطلعوا على سير العمل بمصنع لإنتاج التكييف الصحراوى والواقع على مساحة 11331 متر مربع بتكلفة استثمارية 3 مليون جنيه يوفر 48 فرصة عمل، كما تفقد إنشاءات مصنع لإنتاج الدهانات والطلاء والواقع على مساحة 14 ألف متر بتكلفة استثمارية 15 مليون جنيه ويوفر 250 فرصة عمل. بالإضافة إلى الإنشاءات التى يجرى تنفيذها لإنشاء مركز صيانة منتجات إحدى الشركات الكبرى، لإنتاج الأجهزة المنزلية، حيث يقع على مساحة 7 آلاف و785 مترًا مربعا بمنطقة الخدمات فى المنطقة الصناعية، ويوفر 500 فرصة عمل لأبناء المحافظة.

وتفقدوا الأعمال الإنشائية بمطحن لإنتاج الدقيق الفاخر والواقع على مساحة 2400 متر مربع بقدرة انتاجية 120 طن / يوم بتكلفة استثمارية 15 مليون جنيه ويوفر 500 فرصة عمل، بالإضافة إلى مصنعين لإنتاج المواد الغذائية ومصنع لإنتاج الرخام والجرانيت.

وأكد الهجان للطلاب، على أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لجذب المستثمرين ورجال الأعمال إلى المنطقتين الصناعيتين فى قفط ونجع حمادى وتذليل كافة المعوقات التى تواجههم من أجل المساهمة بفعالية فى دفع عجلة الإنتاج والحد من البطالة وتوفير فرص عمل للشباب تضمن لهم حياة كريمة.

والجدير بالذكر أن المنطقة الصناعية بقفط تقع على مساحة 386 فدانا تضم 79 مصنع منها 28 مصنع منتج 31 مصنع فى مرحلة الإنشاء و20 مصنعا فى مرحلة استكمال الأوراق والتراخيص من الهيئة العامة للتنمية الصناعية تمهيدا للبدء فى أعمال الإنشاء وتصل التكلفة المالية الاجمالية لتلك المصانع إلى مليار و510 ملايين جنيه وتوفر 4110 فرص عمل للشباب.

ومن جانب آخر قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، إنه سيتم إطفاء انوار الديوان العام والمبانى الحكومية بالمحافظة لمدة ساعة، وذلك اليوم السبت 30 مارس 2019 من الثامنة والنصف حتى الساعة التاسعة والنصف مساءً تزامنًا مع احتفال وزارة البيئة المصرية باليوم العالمى للبيئة وساعة الارض.

وأكد الهجان، على أن ساعة الأرض يتم خلالها إطفاء الأنوار والأجهزة لمدة 60 دقيقة فى آخر يوم سبت من شهر مارس وهى أكبر حدث بيئى عالمى يهدف إلى لفت أنظار المواطنين للحفاظ على البيئة وترشيد الاستهلاك والقضاء على بعض السلوكيات الخاطئة تجاه البيئة.