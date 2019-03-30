محافظ بنى سويف و"تطوير العشوائيات" يبحثان تطوير منطقتين بمدينة إهناسيا

عقد المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف اجتماعا مع مجموعة عمل من صندوق تطوير العشوائيات التابع لوزارة الإسكان، وفى حضور الدكتورة عزة أمين سرى – المركز القومى للبحوث، ومن المحافظة حضر اللواء عصام العلقامى السكرتير العام والمهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة الإسكان، والمحاسب يحى ياسين رئيس مركز ومدينة إهناسيا، والمهندسة نانسى إبراهيم مدير التخطيط العمرانى بالمحافظة، والمهندسة لمياء صابر مسئولة ملف تطوير العشوائيات بالمحافظة،والأستاذة نهى محمد مدير التعاون الدولى

وخلال اللقاء ناقش المحافظ مع وفد الصندوق أخر المستجدات فى خطة تطوير المناطق العشوائية على مستوى المحافظة، حيث استعرضت المهندسة نانسى ابراهيم مدير التخطيط العمرانى أن المحافظة أصبح لديها 3 مناطق فقط غير آمنة وهى عزبة التحرير (عزبة الصفيح ) بمدينة بنى سويف،ومنطقتان بإهناسيا : الشهداء والشيخ عفان، وذلك حسب تقرير لجنة صندوق تطوير العشوائيات التابع للوزارة

وأوضحت المهندسة عزة ابراهيم – المركز القومى للبحوث، أنه بدارسة الوضع الراهن لكل المناطق العشوائية بالمحافظة والتى قد بلغ عددها 17 منطقة تبين أنه تم تطوير عدد 6 مناطق من أصل 17 منطقة غير آمنة بالتطوير الذاتى وتم حذفهم من الخريطة القومية للمناطق غير الآمنة بالتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات طبقا للبيان الوارد من وزارة التنمية المحلية.

وأضافت عزة إبراهيم، أنه حسب تقرير مبدئى لصندوق تطوير العشوائيات، ومن خلال الوصف العام للمنطقة، أن بعض المناطق تم تطويرها ذاتيا من خلال الأهالى وانتفت عنها صفة عدم الأمان وعليه تم وقف الدراسات المسندة للمركز عن هذه المناطق ويتم اعتبارها مناطق غير مخططة وعددها 11 منطقة وعليه فأنه يوجد بالمحافظة 3 مناطق مازالت تعانى من عدم الآمان.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة الآليات التنسيقية والخطوات الفنية المطلوبة للبدء فى تنفيذ تطوير منطقتى الشيخ عتمان والشهداء بمدينة إهناسيا، وذلك من خلال خطة وتصور تم وضعه لتطوير المناطق الثلاث غير الآمنة، وطالب المحافظ بتسريع وتيرة العمل وإجراء الدراسات اللازمة للبدء فى تطوير المناطق، مشددا على توفير كافة التسهيلات اللازمة من قبل المحافظة باعتبار المشروع من أولويات خطة المحافظة ضمن توجيهات الحكومة فى هذا الشأن.