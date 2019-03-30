محافظ القليوبية يبحث مع العربية للتصنيع توريد معدات نظافة وكهرباء

القليوبية إبراهيم سالم

عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اجتماع بحضور المهندس عصام نور الدين رئيس قطاع التسويق بالهيئة العربية للتصنيع، وبحضور ايمان ريان نائب المحافظ، والدكتور عواد أحمد السكرتير العام، واللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد، وعادل صبرة مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة، ومحمد فوزى مدير المكتب الفنى، وإسلام رجب مدير وحدة التطوير الحضرى والعشوائيات، وذلك لاستعراض امكانيات الهيئة العربية للتصنيع واخر ما توصلت إليه في منتجاتها بالمصانع التابعة لها وذلك بهدف تعزيز التعاون وتقديم الدعم اللازم لشراء وتوريد معدات لتدعيم قطاعي النظافة والإنارة.

ومن جانبه رحب المحافظ، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع بإعتبارها مؤسسة وطنية حققت العديد من الإنـجازات التى تنوعت بين المجالين العسكرى والمدنى، بالإضافة إلى المبادرات المجتمعية للهيئة لخدمة وتنمية المجتمع وتوقيع إتفاقيات وبروتوكولات التعاون مع العديد من الوزارات والجامعات ودعم وتعزيز التعاون مع العديد من الدول العربية والإفريقية.

وأوضح المحافظ، أن تستهدف توفير المنتجات المتطورة العديدة بهدف المساهمة فى الارتقاء بالمنظومة الصناعية وتوفير العملات الأجنبية لمساندة الإقتصاد القومى وخدمة أهداف التنمية الشاملة والتى لن تتحقق إلا بتضافر كافة الجهود حتى يعم الرخاء على سائر مناحى الحياة بأرض مصر ومن أجل شعب مصر.