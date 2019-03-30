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محافظتى كفر الشيخ والبحر الأحمر تطفئان الإضاءة بمناسبة ساعة الأرض

السبت، 30 مارس 2019 09:24 م
محافظتى كفر الشيخ والبحر الأحمر تطفئان الإضاءة بمناسبة ساعة الأرض اطفاء الأنورار فى البحر الأحمر
كتب محمد سليمان
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أعلن الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، عن مشاركة المحافظة فى الحدث البيئى العالمى" ساعة الأرض_Earth Hour " وذلك من خلال إطفاء الإنارة الخارجية وغير الضرورية لمدة ساعة واحدة بدءً من الساعة 8.30 حتى الساعة 9.30 مساء اليوم السبت، وعن كافة الجهات والهيئات ومجالس المدن ومراكز الشباب والحدائق العامة والافراد والمنشآت والجامعة التابعة للمحافظة، وكذلك الواجهات والإعلانات الخارجية الكبرى، وغيرها من الأماكن غير الحيوية في هذا التوقيت عدا المستشفيات والجهات الحساسة والأمنية، تزامنًا مع الحدث البيئى العالمى والإحتفال بـ " اليوم العالمي للبيئة وساعة الأرض ".

أطفأ ديوان عام محافظة البحر الأحمر، مساء اليوم الأضاءة بداخلة، تزامناً مع الأحتفال بحدث ساعة الأرض، وهو حدث عالمي ينظمه 
 الصندوق العالمى للطبيعة. 
 
من جانبه قال اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر ان مشاركة المحافظة فى الاحتفال بالحدث العالمى “ساعة الأرض”، وهو حدث عالمى سنوى ينظمه الصندوق العالمى للطبيعة ويتم من خلاله تشجيع الأفراد والقرى والفنادق السياحية والشركات وأصحاب المنازل والمجتمع على إغلاق الأجهزة الكهربائية والأنوار غير الضرورية لمدة ساعة. 
 
كما أكد المحافظ أن إطفاء النور لمدة ساعة في هذا اليوم، يساعد في الحد من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وانبعاثات محطات الطاقة، حيث يقل حجم الانبعاثات الضارة .
 
يذكر أن "ساعة الأرض" هي حدث عالمي سنوي ينظمه (الصندوق العالمي للطبيعة)، وهو اكبر حركة شعبية تسعى للمحافظة على البيئة في مواجهة التغيرات المناخية، ويجري خلاله تشجيع الأفراد والمجتمعات ومُلاك المنازل والشركات على إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة واحدة في آخر سبت من شهر مارس،.
 

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