مجلس جامعة جنوب الوادى يصدر قرارات هامة لعام 2019/2020..تعرف عليها

قنا - وائل محمد

وافق مجلس جامعة جنوب الوادى فى جلسته الأخيرة المنعقدة بمقر الجامعة بقنا برئاسة الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة على بدء الدراسة بكلية الألسن بفرع الجامعة بالبحر الأحمر "الغردقة" اعتبارا من العام الجامعي القادم 2019/2020.

كما وافق المجلس على قبول "22225" طالب وطالبة من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والدبلومات الفنية والوافدين بكليات الجامعة ومعاهدها بقنا والأقصر والبحر الأحمر في العام الجامعي 2019/2020 في ضوء الخطة الإستراتيجية للجامعة.

ووافق المجلس على ترشيح الدكتور أحمد محمد أحمد غلاب ـ الأستاذ المساعد بقسم الطب الشرعي والسموم ـ بكلية الطب البيطري ـ جامعة جنوب الوادي لجائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب دورة عام 2019 في موضوع النمذجة الرياضية ، و إنشاء وحدة سباكة المعادن والخزف والزجاج بكلية الفنون الجميلة بالأقصر وحدة ذات طابع خاص وإنشاء مركز القياس والتقويم بجامعة جنوب الوادي وحدة ذات طابع خاص .

كما وافق المجلس أيضاً على إقامة حفل تكريم الحاصلين علي جوائز الجامعة لعام 2018 ( التفوق العلمي ـ التشجيعية ـ أحسن عمل مؤلف ـ النشر العلمي ) ووافق المجلس على إنشاء قسم اللغة المصرية القديمة باللائحة الداخلية لكلية الألسن ـ فرع جامعة جنوب الوادي بالأقصر.

وأضاف الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة أن المجلس وافق على عقد المؤتمر الدولي الثاني لعلوم الأرض بقسم الجيولوجيا ـ بكلية العلوم بالتعاون مع الجمعية المصرية لعلوم الأرض والتنمية في الفترة من 1-2 مارس 2020 ومن 3-5 مارس 2020 ورشة عمل ورحلة حقلية بالمثلث الذهبي وعقد المؤتمر الدولي الثالث لكلية التجارة بعنوان ( إدارة المنظمات الصناعية والخدمية . الممارسات الحالية والتوجيهات المستقبلية ) خلال الفترة من 1-3 أكتوبر 2019 بمدينة الغردقة.

ووافق المجلس على التعيين في وظيفة أستاذ للدكتور خالد بن الوليد عبد الفتاح أحمد بكلية العلوم بقنا، كما وافق المجلس على التعيين فى وظيفة أستاذ مساعد لكل من الدكتور منتصر سعدى أحمد بكلية التربية الرياضية والدكتور هناء اسماعيل صبرة بكلية التمريض والدكتور عبد الله عبد الحى عبد العلى بكلية الهندسة والدكتورأيمن قدرى محمد حامد بكلية الفنون الجميلة بالأقصر، كما وافق المجلس على التعيين فى وظيفة مدرس لكل من الدكتورة سلوى إبراهيم سباق بكلية العلوم والدكتورة سهام رسلى عبد الباسط بكلية الآداب والدكتورة عبير منصور عبد الحميد بكلية التجارة والدكتورة شيماء حلمى أحمد بكلية التمريض والدكتور محمد صالح صديق بكلية الهندسة وكل من الدكتور محمد على زين العابدين والدكتور حسن رفعت حسن والدكتور محمد حراجى أحمد بكلية السياحة والفنادق بالأقصر، ووافق المجلس على منح درجة الدكتوراة لعدد 14 طالب بكليات الجامعة ومنح درجة الماجستير لعدد 21 طالب بكليات الجامعة ، كما وافق على منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور فبراير 2019 ـ درجة البكالوريوس في العلوم المالية والتجارية ( نظام التعليم المفتوح ) برنامج جامعة جنوب الوادي وعددهم ( 327 ) طالب وطالبة.