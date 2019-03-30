لحماية كوكبنا.. الأمم المتحدة تشارك فى ساعة الأرض وتطفئ المصابيح

كتب هيثم سلامة

أعلنت الأمم المتحدة، عن مشاركتها فى مبادرة ساعة الأرض، حيث أطفأت المصابيح الغير ضرورية بمقرها فى نيويورك.

وقالت الأمم المتحدة، أنه سيتم إطفاء المصابيح الغير ضرورية بالمبنى، فى تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت نيويورك، لمدة ساعة كاملة، ولذلك تضامنا مع مبادرة ساعة الأرض، والتى توحد ملايين الناس حول حماية كوكبنا وإظهار الامتنان.



الأمم المتحدة

يذكر أنه قد أعلنت مصر وعدد كبير من دول العالم، الاحتفال بهذه المناسبة السنوية "ساعة الأرض"، وهى الساعة التى حددها الصندوق العالمى للطبيعة، لتشجيع الأفراد والمجتمعات على إطفاء جميع الأضواء والأجهزة الإلكترونية والكهربائية لمدة ساعة واحدة من الساعة 8:30 حتى 9:30 مساء، بالتوقيت المحلى لكل دولة، لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحرارى ورفع الوعى بخطر التغير المناخى.