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"كيمباب وبولجوجى".. شيف كورية تقدم دورة لتعليم الطبخ بالمركز الثقافى الكورى

السبت، 30 مارس 2019 05:04 م
"كيمباب وبولجوجى".. شيف كورية تقدم دورة لتعليم الطبخ بالمركز الثقافى الكورى الطباخة الكورية مع مجموعة من الصحفيات المصريات فى المركز الثقافى الكورى
كتبت رباب فتحى
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استضاف المركز الثقافى الكورى بالقاهرة دورة لتعليم فنون الطبخ الكورى، حيث قدمت الطباخة الشهيرة  لي سنج إن، دروسا لمجموعة من الصحفيات المصريات حول كيفية طبخ أشهر الأطباق الكورية مثل "كيمباب"، المصنوع من الأرز والخضراوات، و"بلجوجى"، المصنوع من اللحم. 
 
الطباخة الكورية أثناء حصة الطهى (3)
الطباخة الكورية أثناء حصة الطهى 
وقالت لي سنج إن، إن هذه زيارتها الأولى لمصر، حيث مكثت أسبوعين لتقديم حصص الطهى وتعريف المصريين بالمطبخ الكورى، ووجدت أن الكثير من المكونات المستخدمة فى المطبخ المصرى بمتشابهة بتلك المستخدمة فى المطبخ الكورى. 
الطباخة الكورية أثناء حصة الطهى (1)
الطباخة الكورية أثناء حصة الطهى 
وبسؤالها عن الأماكن التى زارتها فى مصر، قالت إنها زارت الأهرامات وخان الخليلى مشيرة إلى أنها المرة الأولى التى تسافر فيها لبلد بعيد مثل مصر، لكنها أعجبت بالبلاد، وترغب فى زيارتها مرة أخرى لزيارة باقى معالمها خاصة تلك الموجودة فى المحافظات المختلفة مثل الأقصر وأسوان. 
 
أما عن تناولها الآكلات المصرية، فقالت إنها أعجبت كثيرا بالكشرى المكون من الأرز والمكرونة والحمص، كما تذوقت الكبدة. 
الطباخة الكورية أثناء حصة الطهى (5)
الطباخة الكورية أثناء حصة الطهى 
وكشفت أنها تعد حاليا لإطلاق قناة لها على اليوتيوب كما سيصدر لها كتاب عن الطبخ في كوريا باللغتين اليابانية والإنجليزية.
 

كيمباب

كيمباب
كيمباب
هو طبق كوري يصنع من الأرز الأبيض المسلوق مع عدة مكونات أخرى مثل الجزر والسبانخ والخيار والتونة ويتم طبخة من خلال وضع المكونات على كيم كورى (عشب بحري مجفف صالح للأكل)، ولفها مثل المحشى المصرى، ثم تقطيعها إلى حلقات مشابهة للسوشى. وغالبًا ما يؤكل الكيمباب خلال النزهات أو المناسبات في الهواء الطلق، أو كوجبة غداء خفيفة. 
 

بولجوجى

 
بولجوجى
بولجوجى
من أشهر الأطباق الكورية ومكون من شرائح اللحم التى يتم طهيها مع قطع صغيرة من البصل والثوم باستخدام زيت السمسم وزيت الصويا. 
 
الطباخة الكورية أثناء حصة الطهى (6)
الطباخة الكورية أثناء حصة الطهى 
 

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