قيادات المجتمعات العمرانية وصندوق تطوير العشوائيات يلتقون سكان الزرايب بـ15مايو

كتب أحمد حسن

صرح المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، أنه تم تنظيم زيارة لمنطقة الزرايب بمدينة 15مايو، وعقد اجتماع موسع مع المواطنين، لمناقشة سبل تطوير المنطقة.

جاء ذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة، والمهندس السيد أحمد محمود همام، رئيس جهاز تنمية المدينة، ونوابه، ومعاونيه، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، وعدد من قيادات الصندوق، وممثلى جهاز شئون البيئة وهندسة الرى، وذلك فى إطار توجهات الدولة للقضاء على العشوائيات، وتوفير حياة كريمة لسكانها.

وقال المهندس كمال بهجات : أنه تم عرض ما توصل إليه محضر الاجتماع، وانتهى اللقاء مع المواطنين إلى الاتفاق على تطوير المنطقة لتصبح بنشاط سكنى فقط، مع تخصيص منطقة فى التوسعات الجنوبية للمدينة، لتكون منطقة صناعية قائمة على نشاط المخلفات، وعمليات الفرز، وإتاحة الاستثمار الصناعى مستقبلاً لشراء أراضٍ من جهاز المدينة لتوفير الفرصة لأهالى المنطقة للاستثمار فى هذا المجال، بجانب قيام وزارة الموارد المائية والرى، بالدراسة اللازمة لحماية المنطقة من مخاطر السيول، وتم استلام إحداثيات المنطقة المأهولة حالياً، وسيتم التصميم عليها حتى لا تظهر تعديات أخرى، وتعهد السكان بذلك، مع عمل الدراسات البيئية اللازمة، والتنبيه على عدم العودة للأنشطة غير السكنية داخل المنطقة بعد تطويرها.