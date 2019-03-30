video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 30 مارس 2019 12:30 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

لمناقشة سبل تطوير المنطقة..

قيادات المجتمعات العمرانية وصندوق تطوير العشوائيات يلتقون سكان الزرايب بـ15مايو

السبت، 30 مارس 2019 11:22 ص
قيادات المجتمعات العمرانية وصندوق تطوير العشوائيات يلتقون سكان الزرايب بـ15مايو جانب من الجولة
كتب أحمد حسن
إضافة تعليق

صرح المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، أنه تم تنظيم زيارة لمنطقة الزرايب بمدينة 15مايو، وعقد اجتماع موسع مع المواطنين، لمناقشة سبل تطوير المنطقة.

جاء ذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة، والمهندس السيد أحمد محمود همام، رئيس جهاز تنمية المدينة، ونوابه، ومعاونيه، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، وعدد من قيادات الصندوق، وممثلى جهاز شئون البيئة وهندسة الرى، وذلك فى إطار توجهات الدولة للقضاء على العشوائيات، وتوفير حياة كريمة لسكانها.

وقال المهندس كمال بهجات : أنه تم عرض ما توصل إليه محضر الاجتماع، وانتهى اللقاء مع المواطنين إلى الاتفاق على تطوير المنطقة لتصبح بنشاط سكنى فقط، مع تخصيص منطقة فى التوسعات الجنوبية للمدينة، لتكون منطقة صناعية قائمة على نشاط المخلفات، وعمليات الفرز، وإتاحة الاستثمار الصناعى مستقبلاً لشراء أراضٍ من جهاز المدينة لتوفير الفرصة لأهالى المنطقة للاستثمار فى هذا المجال، بجانب قيام وزارة الموارد المائية والرى، بالدراسة اللازمة لحماية المنطقة من مخاطر السيول، وتم استلام إحداثيات المنطقة المأهولة حالياً، وسيتم التصميم عليها حتى لا تظهر تعديات أخرى، وتعهد السكان بذلك، مع عمل الدراسات البيئية اللازمة، والتنبيه على عدم العودة للأنشطة غير السكنية داخل المنطقة بعد تطويرها.

 

3DD8AA4A-C9F9-4E53-AF64-617C7B70E442
 

 

E1072979-3727-48BF-B0AC-FF1010C46B99
 

 

FD07662F-0FC5-434E-8A92-F0581AAB7643
 

 

2971371B-8A66-4C75-AFBB-7522EF2F5471
 

 

3415C8F4-2A2B-4DD7-8F6B-D169F2EC3901
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الإسكان: الإنتهاء من تنفيذ 5 آلاف وحدة بـ"الإسكان الاجتماعي"فى مدينة قنا الجديدة

وزاره الاسكان

هيئه المجتمعات العمرانيه

المدن الجديده




لا تفوتك
"الصحة" تعلن بدء الكشف عن مدمنى ومتعاطى المخدرات بين موظفى الوزارة قريبا

"الصحة" تعلن بدء الكشف عن مدمنى ومتعاطى المخدرات بين موظفى الوزارة قريبا

على معلول VS حمدى النقاز.. "صراع تونسي على جبهة القمة"

على معلول VS حمدى النقاز.. "صراع تونسي على جبهة القمة"

قيادى إخوانى سابق يكشف: الجماعة قمعتنا كثيرا.. وفرضوا علينا تأييد الحزب الوطنى

قيادى إخوانى سابق يكشف: الجماعة قمعتنا كثيرا.. وفرضوا علينا تأييد الحزب الوطنى

شاهد.. أول فيديوهات للنجم محمد رمضان فى حفله الفنى

شاهد.. أول فيديوهات للنجم محمد رمضان فى حفله الفنى

التعليم: غدا انطلاق امتحانات الدور الأول للطلاب المصريين فى الخارج

التعليم: غدا انطلاق امتحانات الدور الأول للطلاب المصريين فى الخارج

ارتفاع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 5.4 مليار جنيه فى أسبوع

ارتفاع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 5.4 مليار جنيه فى أسبوع

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة