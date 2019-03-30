قبول استئناف النيابة على براءة "دريم بارك" من تهمة التهرب الضريبى

كتب ـ كريم صبحى - أحمد حسنى

قضت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبى، برئاسة المستشار كمال مسعود، اليوم السبت، قبول استئناف النيابة العامة على حكم "أول درجة" ببراءة شركة مدينة ملاهى "دريم بارك"، من تهمة التهرب الضريبى، وتغريم مالك المدينة 500 جنيه، وأداء الضريبة المستحقة مع تعويض قدره 10 % عن كل يوم تأخير.

صدر الحكم بعضوية المستشارين عبد الرحيم فتحى، ومصطفى عفيفى، وسكرتارية محمد صبحى.

كانت محكمة جنح التهرب الضريبى برئاسة المستشار محمد جمال، برأت فى جلستها المنعقدة يوم 4 مارس الحالى، شركة مدينة ملاهى "دريم بارك" من تهمة التهرب الضريبى، ولَم ترتضى النيابة العامة الحكم، فتقدمت باستئناف عليه.

وأسندت النيابة لشركة ملاهى "دريم بارك" بصفتها المستغل لأحد الأماكن الخاصة لأحكام قانون ضريبة الملاهى "ملاهى دريم بارك"، فقد خالف أحكام هذا القانون باستعمال طرق من شأنها التخلص من سداد الضريبة بمخالفته أحكام الإخطار المقدم، بأن قامت الشركة بتحصيل مبالغ دخول أعلى من المقررة على ألعاب معينة وحدائق داخل المدينة، دون توريد الضريبة المستحقة.