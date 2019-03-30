فيديو وصور.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال إحلال وتجديد محطة المياه التشيكى

أسيوط - هيثم البدرى

تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، أعمال إحلال وتجديد ورفع كفاءة محطة المياه التشيكى بحى شرق مدينة أسيوط، للوقوف على نسب التنفيذ والتى من المقرر الانتهاء من كافة الأعمال وبدء التشغيل فى ديسمبر 2019 وتبلغ تكلفتها الإجمالية 242 مليون جنيه، وذلك ضمن خطة المحافظ لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة .

رافقه خلال الجولة المهندس عماد عزيز رئيس قطاع التشغيل والصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى والمهندس رفيق عوض مدير عام منطقة شرق أسيوط بشركة المياه ومهندسى الشركة المنفذة .

وتابع محافظ أسيوط أعمال الإنشاء والحفر، وإلتقى بمسئولى الشركة المنفذة واستمع إلى خطة العمل ونسب التنفيذ منذ بدء المشروع فى ديسمبر 2017 وحتى الآن، مشددا على نهو كافة الأعمال فى التوقيت المحدد ووفقا للاشتراطات التى وضعتها شركة المياه لتلبى احتياجات المنطقة من مياه الشرب معلنا تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ مراحل المشروع المختلفة، من إنشاء المأخذ على النيل وتصاريح المرور واستكمال باقى الأعمال .

وأشار المهندس عماد عزيز رئيس قطاع التشغيل والصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، إلى إن محطة مياه التشيكى الجارى أعمال إحلال وتجديد لها ستعمل بطاقة 600 لتر/ ثانية وجارى أعمال إنشاء المأخذ على النيل واستكمال المنشأت الداخلية واحواض المياه وفقا ًلاشتراطات التنفيذ الخاصة بالمشروع، منوها إلى المتابعة المستمرة من قبل الشركة لتذليل كافة العقبات امام الشركة المنفذة .



زيارة محافظ اسيوط لمحطة مياه التشيكى



زيارة محافظ اسيوط لمحطة مياه التشيكى



زيارة محافظ اسيوط لمحطة مياه التشيكى



زيارة محافظ اسيوط لمحطة مياه التشيكى



زيارة محافظ اسيوط لمحطة مياه التشيكى



زيارة محافظ اسيوط لمحطة مياه التشيكى



زيارة محافظ اسيوط لمحطة مياه التشيكى