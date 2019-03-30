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ضبط 5.5 طن مخللات غير صالحة للاستخدام داخل مصنع غير مرخص بالقليوبية

السبت، 30 مارس 2019 11:56 ص
ضبط 5.5 طن مخللات غير صالحة للاستخدام داخل مصنع غير مرخص بالقليوبية مصنع المخلل المضبوط
القليوبية - إبراهيم سالم
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قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، بالاشتراك مع مكتب الأغذية بالقناطر الخيرية، بالمرور على أماكن تصنيع المواد الغذائية، حيث تم ضبط مصنع مخللات غير مرخص وغير مستوفى للاشتراطات، ويوجد نقص شديد بالاشتراطات يرتقى لوجود خطر داهم بالمنشأة.

جاءت الحملة بناء على توجيهات وكيل وزارة الصحة الدكتور حمدى الطباخ، بتشديد الرقابة بمناسبة قرب حلول شم النسيم، وبالمرور تم ضبط 5 أطنان و450 كيلو من أصناف المخللات 80 برميل طرشى مشكل غير محتفظ بخواصه الطبيعية، و15 برميل زيتون أسود غير محتفظ بخواصه الطبيعية، و14 شيكارة ملح طعام يودى خشن متحجر وغير محتفظ بخواصه الطبيعية وعدم وجود عنصر اليود به، كما تم إعدام 80 كيلو جرام هوالك إنتاج طرشى مشكل.

كما تم سحب عينات من الأغذية الموجودة لتحليلها للصلاحية للاستهلاك الآدمي، وتم عرض محاضر الضبط على النيابة العامة للنظر والتصرف، وإخطار الجهات المعنية لاتخاذ اللازم حيال المنشأة لإدارتها بدون ترخيص.

وكانت الحملة بناء على تعليمات الدكتورة ألفت عبد الرؤوف مدير عام الطب الوقائى بالقليوبية، وبقيادة سامى رجب مراقب عام الأغذية بالقليوبية، وعضوية محمد عبدالمعطي، وأسامة حمدى رئيس مكتب الأغذية بالقناطر، ومفتشى الأغذية إبراهيم الجمل، وبيشوى نسيم، ورضا عبدالمنعم، ومحمد سعيد، وإبراهيم فكري.

 

 

 


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