ضبط 19 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص و870 جرام حشيش وهيروين بالمنيا

المنيا - فريق المحافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، من ضبط عدد الأسلحة النارية والمواد المخدرة بحوزة متهمين.

وتلقى اللواء مجدى عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدى سالم مدير البحث الجنائى، يفيد بضبط 19 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص بحوزة متهمين، كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 870 جرام حشيش وهيرون خلال حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون.

كما أسفرت نتائج الحملة عن ضبط 3075 مخالفة مرورية متنوعه، وتحرر عن الوقائع المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابه لتباشر التحقيق.