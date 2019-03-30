video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 30 مارس 2019 11:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 19 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص و870 جرام حشيش وهيروين بالمنيا

السبت، 30 مارس 2019 11:18 ص
ضبط 19 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص و870 جرام حشيش وهيروين بالمنيا أسلحة نارية - أرشيفية
المنيا - فريق المحافظات
إضافة تعليق

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، من ضبط عدد الأسلحة النارية والمواد المخدرة بحوزة متهمين.

 

وتلقى اللواء مجدى عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدى سالم مدير البحث الجنائى، يفيد بضبط 19 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص بحوزة متهمين، كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 870 جرام حشيش وهيرون خلال حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون. 

 

كما أسفرت نتائج الحملة عن ضبط 3075 مخالفة مرورية متنوعه، وتحرر عن الوقائع المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابه لتباشر التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 21 قطعة سلاح بدون ترخيص وتحرير 3907 مخالفة مرورية فى حملة بالمنيا

المنيا

اسلحة نارية

مواد مخدرة

مدير امن المنيا

اخبار محافظة المنيا

اخبار المنيا

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
"الصحة" تعلن بدء الكشف عن مدمنى ومتعاطى المخدرات بين موظفى الوزارة قريبا

"الصحة" تعلن بدء الكشف عن مدمنى ومتعاطى المخدرات بين موظفى الوزارة قريبا

على معلول VS حمدى النقاز.. "صراع تونسي على جبهة القمة"

على معلول VS حمدى النقاز.. "صراع تونسي على جبهة القمة"

قيادى إخوانى سابق يكشف: الجماعة قمعتنا كثيرا.. وفرضوا علينا تأييد الحزب الوطنى

قيادى إخوانى سابق يكشف: الجماعة قمعتنا كثيرا.. وفرضوا علينا تأييد الحزب الوطنى

شاهد.. أول فيديوهات للنجم محمد رمضان فى حفله الفنى

شاهد.. أول فيديوهات للنجم محمد رمضان فى حفله الفنى

التعليم: غدا انطلاق امتحانات الدور الأول للطلاب المصريين فى الخارج

التعليم: غدا انطلاق امتحانات الدور الأول للطلاب المصريين فى الخارج

ارتفاع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 5.4 مليار جنيه فى أسبوع

ارتفاع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 5.4 مليار جنيه فى أسبوع

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة