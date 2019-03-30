ضبط متهم بالنصب على شاب بزعم توفير فرصة عمل له بدولة أوروبية فى الغربية

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، من ضبط عامل بعد قيامه بالنصب على مواطنين بمركز سمنود بمحافظة الغربية، بزعم توفير فرص عمل لهم بإحدى الدول الأوروبية.

وكان مواطن قد تقدم ببلاغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، اتهم فيه أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم توفير فرصة عمل له بإحدى الدول الأوروبية، ولم يلتزم بذلك ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

وأكدت التحريات صحة البلاغ، وأسفرت عن قيام "عامل" مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بمحافظة الغربية بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، وتوفير فرصة عمل لهم بإحدى الدول الأوروبية، حيث استولى من الشاكى على مبلغ 25 الف جنيه من أصل مبلغ 70 ألف جنيه، نظير ذات الزعم، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وأبدى استعداده لرد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.