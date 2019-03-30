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صور.. وزير القوى العاملة يُدشن شعار كلية التربية جامعة بورسعيد الجديد

السبت، 30 مارس 2019 01:38 م
صور.. وزير القوى العاملة يُدشن شعار كلية التربية جامعة بورسعيد الجديد
بورسعيد - السيد فلاح - محمد فرج
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شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، تدشين شعار كلية تربية جامعة بورسعيد الجديد، وذلك أثناء فعاليات المؤتمر الدولى السادس للكلية.

وقام الدكتور محمد سالم عميد الكلية بتدشين الشعار، بعد تكريم عدد من الرموز المتواجدة بالمؤتمر، حيث يعكس الشعار الجديد الثراء التطويرى للكلية.

ووجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد شكره وتقديره للقائمين على المؤتمر، مؤكدًا بأن غرس الانتماء والمحبة فى الأطفال يأتى من التكامل بين الأسرة وبين المدرسة، مؤكدا على أهمية المدرسة فى خلق جيل محب لوطنه يبذل قصارى جهده من أجل رفعة ذلك الوطن، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت فى مشروعات وإنجازات خلال السنوات الماضية أبهرت العالم عن طريق التكامل والاتحاد بين كل المصريين وحبهم لوطنهم، والذى لابد أن يتم غرسه فى الأطفال منذ الصغر ليكونوا مواطنين يحملون مسئولية الوطن على عاتقهم عندما يكبرون.

ومن المقر أن يستمر مؤتمر كلية التربية الدولى  لمدة يومين بالمجمع الثقافى ببورسعيد، ويشارك فى حضور المؤتمر أساتذة وأعضاء هيئة التدريس من جامعات مصرية وجامعات من دول عربية مثل الأردن والعراق والمملكة العربية السعودية والجزائر.

شعار كلية التربية
شعار كلية التربية

 

لافتة المؤتمر
لافتة المؤتمر

 

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

 

وزير القوى العاملة ومحافظ بورسعيد
وزير القوى العاملة ومحافظ بورسعيد

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