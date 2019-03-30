صور.. قبل ساعات من مباراة القمة.. موجه من الطقس السئ تضرب الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

شهدت الإسكندرية اليوم، موجة من الطقس السئ ، حيث انخفضت درجات الحرارة بشكل كبير، مع هبوب رياح شديدة أدت الى ارتفاع الأمواج وهطول الأمطار الخفيفة والمتوسطة على أنحاء متفرقة من المحافظة.



وأكد اللواء محمد نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، على الاستعداد لمواجهة هطول الأمطار، والاستجابة لكافة البلاغات لشفط ورفع تجمعات المياه من الشوارع، وفتح الطريق أمام المارة و السيارات.



يأتى ذلك، قبل ساعات من بدء مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقرر إجراؤها مساء اليوم.





الطقس السئ تضرب الإسكندرية (1)



الطقس السئ تضرب الإسكندرية (2)



الطقس السئ تضرب الإسكندرية (3)



الطقس السئ تضرب الإسكندرية (4)



الطقس السئ تضرب الإسكندرية (5)



الطقس السئ تضرب الإسكندرية (6)