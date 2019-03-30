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صور.. الفنانة ماجدة الرومى تدعم القوافل الطبية بالقرى الأكثر احتياجا بالأقصر

السبت، 30 مارس 2019 12:06 م
صور.. الفنانة ماجدة الرومى تدعم القوافل الطبية بالقرى الأكثر احتياجا بالأقصر الفنانة ماجة الرومى
الأقصر – أحمد مرعى
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التقى قيادات مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، الفنانة ماجدة الرومى، وذلك على جانب من أهداف زيارتها لمدينة الأقصر لدعم القرى الأكثر فقرًا بصعيد مصر، وبالأخص الجانب الصحى، والذى يتمثل فى توفير المساعدات وقوافل طبية لتلك القرى.

 

وقال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل صحة الأقصر، أنه تمت المشاركة في توزيع المساعدات وإقامة قافلة طبية ضخمة يوم الخميس الماضى فى قرية أبو دغار بمدينة أرمنت، حيث تم فيها الكشف والعلاج على أكثر من 800 مواطن بدعم من صحه الأقصر في تخصصات عديدة.

 

ومن المقرر أن تستمر أعمال هذه القوافل الطبية بمحافظة الأقصر، وبشكل دورى طوال الفترات القادمة، وبالتنسيق مع صحه الأقصر لخدمة القرى الأكثر فقرا بمحافظة الأقصر، حيث أكد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر أنه مستعد للتعاون والدعم لمثل هذه الأعمال الخيرية والتى تصب فى مصلحة المواطنين الأكثر احتياجا.

 

صحة الأقصر مع الفنانة ماجدة الرومي لدعم القوافل الطبيه (1)
صحة الأقصر مع الفنانة ماجدة الرومي لدعم القوافل الطبية (1)

 

صحة الأقصر مع الفنانة ماجدة الرومي لدعم القوافل الطبيه (2)
صحة الأقصر مع الفنانة ماجدة الرومي لدعم القوافل الطبية (2)

 

صحة الأقصر مع الفنانة ماجدة الرومي لدعم القوافل الطبيه (4)
صحة الأقصر مع الفنانة ماجدة الرومي لدعم القوافل الطبية (4)

 

صحة الأقصر مع الفنانة ماجدة الرومي لدعم القوافل الطبيه (5)
صحة الأقصر مع الفنانة ماجدة الرومي لدعم القوافل الطبية (5)

 

قافلة طبية
قافلة طبية

 


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