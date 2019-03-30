صور.. استئصال ورم سرطانى بحنجرة مريض لأول مرة بمستشفى التأمين فى بنها

القليوبية-نيفين طه

نجح طاقم أطباء مستشفى التأمين الصحى النموذجى ببنها ولأول مرة فى تاريخها فى إجراء عملية جراحية باستئصال ورم تكيسى خارجى بالحنجرة لأحد المرضى، فى نقلة نوعية لأقسام الجراحة بالتأمين.

ويوضح الدكتور هانى أمين - استشارى الأنف والأذن والحنجرة والذى أجرى العملية أن الجراحة تمت بمساعدة الدكتور السيد باشا، والدكتورة مها محمد الجزار أخصائيى الأنف والأذن والحنجرة و نواب القسم الدكتور محمد أحمد محى الدين والدكتورة سارة أبو السعود طبيب التخدير، والدكتور محمد منير مدير الشئون العلاجية، وطاقم التمريض، باستئصال ورم تكيسى خارجى بالحنجرة لموظف يبلغ من العمر 55 سنة، كان يعانى من التهابات متكررة حول الحنجرة وانتفاخ فى الرقبة على الناحية اليسرى.

وأوضح الدكتور هاني، أن المريض حضر للعيادة الخارجية الشاملة للتأمين الصحى وتم تشخيص الحالة وتحويلها لقسم الجراحة وعمل الأشعة المقطعية بالصبغة على الرقبة وكافة الفحوصات اللازمة قبل العملية، وتم دخوله غرفة العمليات وإجراء العملية والتى استغرقت ساعات طويلة لصعوبة العملية، وتم خروج المريض ووضعه بغرفة العناية وحالة المريض مستقرة .

ومن جانبه أكد الدكتور جمال حجاج مدير عام فرع القليوبية، أن العملية الجراحية أجرت تحت إشراف الدكتور أحمد حجاج مدير المستشفي، الدكتور هشام سعيد نائب مدير المستشفي، وقدم الشكر لطاقم الأطباء والتمريض على رعايته ودعمه المستمر لجهود تطوير الخدمات الطبية والصحية بمستشفى التأمين الصحى والتى بدأت بالعمل على تفعيل معايير الجودة فى كافة الأقسام، بالتوازى مع تنمية مهارات وكفاءات العنصر البشرى من أطباء وأطقم تمريض وفنيين.

من جهته أكَّد الدكتور أحمد حجاج مدير المستشفى أن العملية التى تمت تُعدُّ من العمليات الصعبة والمعقدة، ويرجع نجاح العملية بفضل التطور الكبير الذى تشهده مستشفى التأمين الصحى النموذجى ببنها ، مشيرًا إلى أن هذه العملية الناجحة تندرج تحت العمليات الأولى من نوعها فى المستشفى، وتعد إحدى ثمار تطوير منظومة الخدمات الطبية والصحية، واستكمالاً لسلسة الجراحات الدقيقة والمعقدة التى يقوم بها قسم الجراحة فى الآونة الأخيرة.