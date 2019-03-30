video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 30 مارس 2019 08:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

شاهد.. توقع والد اللاعب محمد الننى لنتيجة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك

السبت، 30 مارس 2019 06:28 م
شاهد.. توقع والد اللاعب محمد الننى لنتيجة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك الكابتن ناصر الننى والد اللاعب محمد النني
الغربية – مصطفى عادل
إضافة تعليق

علق الكابتن ناصر الننى والد اللاعب محمد النني المحترف فى صفوف نادى ارسنال الانجليزي، على مباراة القمة بين الأهلى والزمالك مساء اليوم السبت، بأن المباراة دائما تشهد مفاجآت من الفريقين ينتظرها جمهور الفريقين على أكمل وجه، ونتمنى أن تنتهى المباراة على اكمل وجه.

 

وأضاف "النني" أن نتائج مباراة القمة خارج التوقعات تماما، ولا نستطيع أن نتوقع من هو الفريق الفائز، خاصة وأن لاعبى الفريقين يبذلون أقصى جهدهم امام المنافس، مطالبا بالخروج بالمباراة بصورة مشرفة للدورى المصرى.

 

وأشار أن مباريات الأهلى والزمالك ليس لها مقياس للنتائج، والنتيجة لا يمكن أن يتوقعها أحد قبل المباراة، وأن النتيجة تحسم خلال المباراة وفقا لأداء اللاعبين فى الملعب، متوقعا تعادل الفريقين فى المباراة.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بوطيب وكهربا يقودان هجوم الزمالك أمام الأهلى

مباراه القمه

الكابتن ناصر الننى

والد محمد الننى

المحله

الاهلى والزمالك




لا تفوتك
"حكاية وطن" فيلم تسجيلى يرصد كفاح ونضال المرأة المصرية والنماذج الناجحة

"حكاية وطن" فيلم تسجيلى يرصد كفاح ونضال المرأة المصرية والنماذج الناجحة

وزير التنمية المحلية: رفع 18.8 مليون طن مخلفات خلال 9 أشهر

وزير التنمية المحلية: رفع 18.8 مليون طن مخلفات خلال 9 أشهر

قبل قمة برج العرب.. لاسارتي "حيّر" الأهلاوية ..انتصارات رائعة بالخمسة ثم سقوط غريب خارج الديار.. أعاد اكتشاف نيدفيد وهاني والسولية قبل أن يتسبب في "توهان" عاشور وآزارو وفتحي.. عصبية شديدة ثم "هزار" مع اللاعبين

قبل قمة برج العرب.. لاسارتي "حيّر" الأهلاوية ..انتصارات رائعة بالخمسة ثم سقوط غريب خارج الديار.. أعاد اكتشاف نيدفيد وهاني والسولية قبل أن يتسبب في "توهان" عاشور وآزارو وفتحي.. عصبية شديدة ثم "هزار" مع اللاعبين

فى محاولة لكبح جماح السترات الصفراء.. "الغرامة" كارت جديد لمواجهة الحركة.. حظر التظاهرات فى سانت إيتيان وفرض 135 يورو على كل مشارك.. ومحكمة فرنسية تغرم قيادىا 2000 يورو.. والخسائر تقترب من 4 مليار يورو

فى محاولة لكبح جماح السترات الصفراء.. "الغرامة" كارت جديد لمواجهة الحركة.. حظر التظاهرات فى سانت إيتيان وفرض 135 يورو على كل مشارك.. ومحكمة فرنسية تغرم قيادىا 2000 يورو.. والخسائر تقترب من 4 مليار يورو

فيديو.. 10 حقائق مثيرة عن كلاسيكو الأهلى والزمالك قبل القمة 117

فيديو.. 10 حقائق مثيرة عن كلاسيكو الأهلى والزمالك قبل القمة 117

فكرى الأول.. الإتيكيت هيقولك 5 طرق تجاوبي بيها على الأسئلة السخيفة

فكرى الأول.. الإتيكيت هيقولك 5 طرق تجاوبي بيها على الأسئلة السخيفة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة