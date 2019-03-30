"شئون البيئة" بأسيوط يعلن الاحتفال اليوم بـ"ساعة الأرض" بإطفاء الانوار

أسيوط ـ محمود عجمى

قال المهندس حسام صلاح عبدالعال، مدير عام فرع جهاز شئون البيئة بأسيوط، أنه سيتم الاحتفال بـ"ساعة الأرض"، مساء اليوم السبت، والذي يتمثل في إطفاء الأنوار في المبني الإداري بجامعة أسيوط، وفرع ثقافة أسيوط وعددا من المنشآت بالمحافظة وذلك للمشاركة في تخفيض الأنوار والحفاظ علي البيئة وترشيد الاستهلاك.

وأوضح مدير عام فرع جهاز شئون البيئة بأسيوط، لـ"اليوم السابع" أن مبادرة ساعة الأرض يتم الاحتفال بها بآخر سبت من شهر مارس من كل عام، ويأتي الحدث للتوعية بأهمية إتخاذ خطوات إيجابية جادة للحد من التغيرات المناخية، والتي يمكن مواجهتها وتقليل آثارها من خلال توفير إستهلاك الطاقة، بالإستغناء عن الأجهزة الكهربائية، والإضاءة الغير ضرورية لمدة ساعة.

وأشار المهندس حسام صلاح، إلي قيام إدارة الاعلام والتوعية بجهاز شئون البيئة بأسيوط، بتنظيم عددا من الفعاليات والندوات التوعوية بالمدارس والمعاهد الأزهرية بمختلف المراحل التعليمية، لحث الطلاب علي ترشيد الطاقة وتوعيتهم بظاهرة الاحتباس الحراري و المشاركة بإطفاء الأنوار والأجهزة الغير الضرورية لمدة ساعة مساء اليوم السبت من الساعة الثامنة والنصف مساء الى الساعة التاسعة والنصف مساء، وكانت مدينَة سيدني الأسترالية هي أول من بدأت بهذه الحملة في 2007، وارتفع عدد المشاركين ليُصبِح أكثر من 7000 مدينة وقرية حول العالم

مشاركة إدارة العلاقات العامة بساعة الأرض

مشاركة الطلاب بساعة الأرض

مشاركة العاملين بساعة الأرض

الطلاب أثناء مشاركتهم ساعة الأرض