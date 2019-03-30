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سقوط 4 متهمين بحوزتهم بانجو وأقراص مخدرة بقصد الاتجار فى الإسماعيلية

السبت، 30 مارس 2019 01:49 م
سقوط 4 متهمين بحوزتهم بانجو وأقراص مخدرة بقصد الاتجار فى الإسماعيلية بانجو - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 4 متهمين بحوزتهم كميات من البانجو والأقراص المخدرة بقصد  الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

 

وكان اللواء جمال غزالى نائب مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم " محمد.م.ح"43 عاما عاطل مسجل خطر شقى مقيم دائرة مركز أبو صوير بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 500 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "ياسر.س.م"21 عاما عاطل مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته كمية من نبات البانجو تزن حوالى 300 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "عبد الرحمن.ن.ال" 30 عاما عاطل مقيم دائرة مركز فايد بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 1.500 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "السيد.م.م"51 عام عاطل بحوزته 30 قرص مخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول.

 

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد.

 

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.


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