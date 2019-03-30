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سقوط تشكيل عصابى لسرقة المواطنين بالإكراه فى المعصرة

السبت، 30 مارس 2019 11:38 ص
سقوط تشكيل عصابى لسرقة المواطنين بالإكراه فى المعصرة سرقة_أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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ألقى رجال المباحث بقسم شرطة المعصرة، القبض على تشكيل عصابى بالقاهرة، تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه، وحرر محضر بالواقعة.

أكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة المعصرة بالقاهرة، قيام 4 أشخاص (مُسجل شقى خطر - عاطلان "لهما معلومات جنائية مسجلة " - زوجة أحدهما "موظفة") بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه .

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ، تم إعداد عدة أكمنة أمنية إستهدفت المذكورين، أسفرت إحداها عن ضبطهم عدا المُسجل وبحوزتهم بندقية خرطوش و 6 طلقات خرطوش من ذات العيار وفرد خرطوش و2 طبنجة صوت، و15 طلقة صوت وسلاح أبيض عبارة عن ( مطواة ) .

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الهارب، وأضافوا بارتكابهم واقعة سرقة متعلقات محاسب بدائرة القسم بذات الأسلوب وحيازتهم الأسلحة للدفاع، وأرشدوا عن (سيارة ملاكى ملك أحد العاطلان "المستخدمة فى ارتكاب الواقعة" ، مبلغ مالى قدره 2300 جنيه ، هاتف محمول).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف الجهود لضبط الهارب.

 


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