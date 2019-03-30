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سفارة العراق بالتشيك: نتابع قضية احتجاز عراقيين للاشتباه فى تورطهم بأعمال إرهابية

السبت، 30 مارس 2019 04:09 ص
سفارة العراق بالتشيك: نتابع قضية احتجاز عراقيين للاشتباه فى تورطهم بأعمال إرهابية حيدر العبادى
براج /أ ش أ/
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أكدت السفارة العراقية فى التشيك ، اليوم الجمعة ، متابعتها لقضية احتجاز السلطات التشيكية اثنين من العراقيين وفق مذكرة نمساوية بعد اتهامهما بالتورط فى أعمال إرهابية.

وذكرت السفارة - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أنها تتواصل مع الجهات التشيكية المختصة بشأن إلقاء القبض على اثنين من العراقيين فى مطار براغ الدولى بتهمة للاشتباه بصلتهم بأعمال إرهابية، مشيرة إلى أنه لم يثبت حتى الآن التهمة المنسوبة لهما.

وأضافت أن القائم بالأعمال إحسان العوادى وقنصل السفارة التقى مع النيابة العامة التشيكية التى أكدت أن إلقاء القبض عليهم تم بناء على مذكرة من السلطات النمساوية وليس لدى السلطات التشيكية أى معلومات سلبية حولهما.

وشددت السفارة على أنها لن تدخر جهدا فى سبيل معرفة حقيقة الأمر ومواصلة اتصالاتها مع مختلف الجهات لمتابعة هذا الأمر، وبقية شؤون العراقيين فى التشيك.

 


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