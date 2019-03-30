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"رجال الأعمال" تبحث مع سفراء دول البلطيق إقامة استثمارات فى مصر

السبت، 30 مارس 2019 01:00 ص
"رجال الأعمال" تبحث مع سفراء دول البلطيق إقامة استثمارات فى مصر محمد يوسف المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال
كتب هانى الحوتى
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تستضيف جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس على عيسى، سفراء دول البلطيق بمصر وهم إستونيا ولاتفيا وليتوانيا الأربعاء المقبل.
 
وقال محمد يوسف، المدير التنفيذى للجمعية، إنه من المقرر عقد يوم دولى لدول البلطيق بالتعاون مع سفارات دول البلطيق بالقاهرة بحضور سفير إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، بالإضافة إلى أنه تم توجيه الدعوة لوزارة الخارجية المصرية والتمثيل التجارى للمشاركة فى اليوم الدولى، وذلك بهدف بحث سبل التعاون المشترك فى مجالات الاستثمار والتجارة بين مصر ودول البلطيق.
 
وأكد يوسف أهمية تعزيز التعاون التجارى بين مصر ودول البلطيق، خاصة أن تلك الدول جزء من الاتحاد الأوروبى ومن الدول المتقدمة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مضيفا أن هناك مجالات واعدة للتعاون المشترك فى قطاعات التجارة والاستثمار خاصة فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومجالات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات الغذائية والآلات والمعدات والزراعة والأسماك والأخشاب والكيماويات والتشييد والبناء وصناعة الملابس والنسيج وفى مجالات العلوم والأبحاث الطبية وعدد كبير من الصناعات التى تتميز بها دول البلطيق.
 
وأشار المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال إلى أن دولة استونيا من أكثر الدول المتقدمة رقمياً فى العالم وأصبحت الأولى عالمياً فى التقدم التكنولوجيا وفى سرعة الإنترنت بجانب تحمل رقم قياسى من حيث عدد الشركات الناشئة للشخص الواحد، فيما يقدر حجم الشركات الناشئة فى دولة لاتفيا 148 مليون يورو منذ 2010 وتبلغ الاستثمارات الأجنبية منها 76% و24% من المستثمرين المحليين وتساهم الصادرات بها بأكثر من 50% من إجمالى الناتج المحلى.
 
وأضاف يوسف أن ليتوانيا تقع فى المرتبة 14% عالمياً من حيث سهولة ممارسة الأعمال التجارية حسب تقرير البنك الدولى لعام 2019 والدولة رقم 41 على العالم فى مؤشر التنافسية العالمية لعام 2017، بالإضافة أنها احتلت المرتبة 19 على العالم فى مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2018.

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