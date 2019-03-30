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رئيس مجلس النواب اللبنانى يزور بغداد اليوم

السبت، 30 مارس 2019 06:02 ص
رئيس مجلس النواب اللبنانى يزور بغداد اليوم رئيس البرلمان العراقى
كتب : أحمد علوى
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أعلن مصدر برلمانى عراقى، اليوم السبت، عن زيارة لرئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى إلى العاصمة العراقية بغداد.

ووفقاً لقناة روسيا اليوم الروسية، قال المصدر إن "برى سيصل بغداد يوم الأحد وسيلتقى خلال زيارته نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبى ورئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدى بالإضافة إلى رئيس الجمهورية برهم صالح".

وأضاف أن "برى قد يلتقى مع رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى إذا ما عاد من واشنطن يوم السبت"، مبيناً أن "برى سيبحث العلاقات بين البلدين، وخاصة الملف الاقتصادي".

 


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