حبس خادمة 4 أيام بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من مسكن مخدومتها بالنزهة

كتب ـ عبد الله محمود

أمرت نيابة النزهة بحبس ربة منزل "خادمة"، 4 أيام علي ذمة التحقيق، لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من مسكن مخدومتها.

تلقى قسم شرطة النزهة بلاغا من إحدى السيدات "ربة منزل" مقيمة بدائرة القسم، باكتشافها سرقة مشغولات ذهبية من الشقة سكنها عبارة عن (3 خواتم)، واتهمت سيدة تعمل طرفها، ومقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم بأنها وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها للواقعة بأسلوب المغافلة، إبان فترة عملها لدى المجنى عليها، وبإرشادها تم ضبط المسروقات، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المسروقات واتهمتها بالسرقة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.