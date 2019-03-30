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السبت، 30 مارس 2019 10:05 م
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بداية العام الجارى 2019...

تقرير لـ"الإحصاء" يكشف: 2.7 مليون مسافر عبر 26.2 ألف رحلة بمطارات مصر

السبت، 30 مارس 2019 09:00 م
تقرير لـ"الإحصاء" يكشف: 2.7 مليون مسافر عبر 26.2 ألف رحلة بمطارات مصر اللواء خيرت بركات رئيس جهاز الإحصاء
كتبت- هبة حسام
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كشف تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء خلال شهر مارس الجارى، أن حركة المطارات المصرية سجلت نحو 26.2 ألف رحلة طيران بداية العام الحالى فى يناير 2019، نقل من خلالها 2.7 مليون راكب، و 26.9 ألف طن بضائع.
 
وبحسب التقرير الإحصائى، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، ارتفع عدد رحلات الطيران فى يناير 2019 مقارنة بمثيله من عام 2018، حيث بلغت الزيادة نحو 2100 رحلة طيران فى يناير 2019 عن يناير 2018 الذى كانت رحلات الطيران خلاله قد سجلت 23.9 ألف رحلة.
 
وبالنسبة لعدد الركاب، ارتفع بزيادة 300 ألف راكب خلال يناير 2019 عن يناير 2018 الذى وصل عدد المسافرين خلاله 2.4 مليون مسافر، فيما ارتفعت كميات البضائع المنقولة عبر المطارات عن طريق الشحن الجوى، بزيادة 300 طن، حيث سجلت فى يناير الماضى 26.9 ألف طن، مقابل 26.6 ألف طن فى يناير 2018.
 
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