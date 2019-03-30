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خالد صلاح
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تعرف على مشروع وصلات خط صرف المياه المعالجة فى جهينة بالمنيا فى 7 نقاط

السبت، 30 مارس 2019 07:00 ص
تعرف على مشروع وصلات خط صرف المياه المعالجة فى جهينة بالمنيا فى 7 نقاط الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج
سوهاج محمود مقبول
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تشهد الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة شمال محافظة سوهاج استكمال الأعمال الجارية بمشروع وصلات خط صرف المياه المعالجة، جهينة المراغة ضمن برنامج التنمية المحلية لمحافظة سوهاج.
 
اليوم السابع يقدم للقارئ أهم المعلومات الخاصة بالمشروع والوقوف على آخر المستجدات بالمشروع حتى الآن تعرف عليها.
 
1 – المشروع ضمن برنامج التنمية المحلية لمحافظات الصعيد.
 
2 – طول خط الصرف جهينة المراغة 12 كيلو متر.
 
3-  نسبة التنفيذ من الأعمال بالمشروع بلغت75%.
 
4- يبدأ خط المعالجة من قرية الغريزات وينتهى بنقطة المصب بمصرف طهطا العمومى "ترعة المرة"
 
5 – التكلفة الإجمالية للمشروع بلغت 80 مليون جنيها.
 
6- الجهة المنفذة والمشرفة الهئية القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.
 
7 – مكونات الخط من الخرسانة بقطر 1000ملى.
 
8 – نفذت الشركة حتى الآن مسافة 10 كيلو متر من إجمالى 12كيلو متر هى طول الخط.
 
 
 

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