video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 30 مارس 2019 12:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تداول 345 شاحنة بضائع و100 سيارة واردات و225 شاحنة بموانئ البحر الأحمر ‎

السبت، 30 مارس 2019 12:32 م
تداول 345 شاحنة بضائع و100 سيارة واردات و225 شاحنة بموانئ البحر الأحمر ‎ ميناء البحر الأحمر - أرشيفية
جنوب سيناء- فايزة مرسال
إضافة تعليق

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانىء البحر الأحمر أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانىء الهيئة 20 سفينة وتم تداول 345 شاحنة بضائع و 100 سيارة حيث شملت حركة الواردات 225 شاحنة و 74 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 120 شاحنة بضائع و26 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا لاستقبال ثلاث سفن و هى امانة ، الحرية2 ، نما اكسبريس بينما استقبل الميناء بالامس السفينتين Braslen و بوسيدون اكسبريس و غادرت العبارة امانة .

على جانب آخر، يشهد ميناء نويبع استقبال ثلاث سفن و هى سينا ، ايلة ، بريدج و مغادرة السفينة سينا فيما شهد الميناء بالامس وصول و سفر ثلاث سفن و هى سينا ، ايلة ، بريدج كما شهد ميناء الغردقة وصول و سفر العبارة الرياض .

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى لسوء الأحوال الجوية

جنوب سيناء

أخبار مصر

أخبار المحافظات

أخبار جنوب سيناء

أخبار الموانئ




لا تفوتك
"الصحة" تعلن بدء الكشف عن مدمنى ومتعاطى المخدرات بين موظفى الوزارة قريبا

"الصحة" تعلن بدء الكشف عن مدمنى ومتعاطى المخدرات بين موظفى الوزارة قريبا

على معلول VS حمدى النقاز.. "صراع تونسي على جبهة القمة"

على معلول VS حمدى النقاز.. "صراع تونسي على جبهة القمة"

قيادى إخوانى سابق يكشف: الجماعة قمعتنا كثيرا.. وفرضوا علينا تأييد الحزب الوطنى

قيادى إخوانى سابق يكشف: الجماعة قمعتنا كثيرا.. وفرضوا علينا تأييد الحزب الوطنى

شاهد.. أول فيديوهات للنجم محمد رمضان فى حفله الفنى

شاهد.. أول فيديوهات للنجم محمد رمضان فى حفله الفنى

التعليم: غدا انطلاق امتحانات الدور الأول للطلاب المصريين فى الخارج

التعليم: غدا انطلاق امتحانات الدور الأول للطلاب المصريين فى الخارج

ارتفاع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 5.4 مليار جنيه فى أسبوع

ارتفاع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 5.4 مليار جنيه فى أسبوع

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة