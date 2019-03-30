تداول 345 شاحنة بضائع و100 سيارة واردات و225 شاحنة بموانئ البحر الأحمر ‎

جنوب سيناء- فايزة مرسال

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانىء البحر الأحمر أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانىء الهيئة 20 سفينة وتم تداول 345 شاحنة بضائع و 100 سيارة حيث شملت حركة الواردات 225 شاحنة و 74 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 120 شاحنة بضائع و26 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا لاستقبال ثلاث سفن و هى امانة ، الحرية2 ، نما اكسبريس بينما استقبل الميناء بالامس السفينتين Braslen و بوسيدون اكسبريس و غادرت العبارة امانة .

على جانب آخر، يشهد ميناء نويبع استقبال ثلاث سفن و هى سينا ، ايلة ، بريدج و مغادرة السفينة سينا فيما شهد الميناء بالامس وصول و سفر ثلاث سفن و هى سينا ، ايلة ، بريدج كما شهد ميناء الغردقة وصول و سفر العبارة الرياض .