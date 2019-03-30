تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين بـ "أحداث مجلس الوزراء" لـ 11 يونيو

كتب أحمد حسنى

قررت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقده بأكاديمية الشرطة، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين، فى قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت فى محيط مبانى مجلس الوزراء، ومجلسى الشعب والشورى والمجمع العلمى المصرى، والتى عرفت إعلامياً بـ"أحداث مجلس الوزراء"، وذلك لجلسة 11 يونيو المقبل لورود تقرير الباحث الاجتماعى.

صدر القرار، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وأحمد عبد الحكم، وسكرتارية أحمد صبحى.

تضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع فى تلك الأحداث التى أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى فى أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجدي عبد المنعم ووجيه الشاعر وحسام عز الدين، إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشات الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.