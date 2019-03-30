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بلاغ يتهم عصام حجى بالتحريض ضد الدولة ومشاركة جماعة الإخوان فى جرائمها

السبت، 30 مارس 2019 11:28 ص
بلاغ يتهم عصام حجى بالتحريض ضد الدولة ومشاركة جماعة الإخوان فى جرائمها أرشيفية - عصام حجى
كتب ـــ أحمد عبد الهادى
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تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام نبيل صادق قيد تحت رقم 4478 لسنة 2019 عرائض النائب العام، اتهم فيه عصام حجى بالتحريض على الدولة المصرية والتشارك مع جماعة الإخوان الإرهابية لتحقيق أهدافها الإجرامية.
 
ونص المحامى فى بلاغه، أن عصام حجى والذى ينتقل حاليا ما بين امريكا وتركيا يتعمد نشر اخبار كاذبة عن الدولة المصرية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، وذلك بغرض الإساءة لمصر والتحريض عليها وتشويها فى الخارج، مشيرا إلى أن ما يرتكبه عصام حجى من جرائم يرتقى لجريمة التشارك مع جماعة إرهابية لتحقيق أهدافها الاجرامية، مستندا إلى لقائه مع قيادات جماعة الاخوان الارهابية الهاربة الى تركيا فى الفترة الاخيرة، ومشاركته فى مؤتمر ضم تلك القيادات الارهابية، للتخطيط والتآمر ضد مصر، والتحريض على نشر الفوضى وتكدير الامن والسلم الاجتماعيين والاضرار بالمصالح العليا للبلاد وتهديد امنها القومى .
 
وأضاف البلاغ، أن حجى التقى قيادات فاعلة فى جماعة الاخوان مدرجيين على قوائم الارهاب بغرض التحريض ضد مصر .
 
وطالب محمود فى ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار لعصام حجى لارتكابه جريمة التشارك مع جماعة إرهابية والتحريض ضد مؤسسات الدولة ونشر أخبار كاذبة، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول للقبض عليه فور وصوله الاراضى المصرية ، وإخطار الانتربول الدولى لادراج اسمه على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، واحالته لمحاكمة جنائية عاجلة .
 

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بلاغ

النائب العام

جماعة الاخوان الارهابية




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