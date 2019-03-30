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بعد قليل.. الرئيس السيسى يشهد احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية

السبت، 30 مارس 2019 10:54 ص
بعد قليل.. الرئيس السيسى يشهد احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية الرئيس السيسى
كتب إبراهيم حسان – محسن البديوى
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يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد قليل، الحفل الذى يقيمه المجلس القومى للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية.

 

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن حرص الرئيس السيسي، على حضور الحفل كل عام يأتى تقديراً لدور المرأة المصرية، وتأكيداً من الرئيس دائماً على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة.

 

وأضاف السفير بسام راضى، أن الدولة المصرية منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، حققت الكثير من المكاسب لصالح المرأة المصرية وتمكينها، فلدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات فى تاريخ الحكومة المصرية، والمرأة وصلت إلى منصب المحافظ، إضافة إلى الكثير من المراكز القيادية فى مختلف مؤسسات الدولة، مشيرا إلى تأكيد الرئيس، على أن المرأة المصرية ضربت أروع الأمثلة فى شجاعتها وقدرتها على التحدى والعطاء، وقدمت أغلى ما تملك من أفراد أسرتها فداء لهذا الوطن العظيم.


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