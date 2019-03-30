برلمانى ليبى يتهم غسان سلامة بتعدى قرار ولايته ويدعوه للرحيل

كتب أحمد جمعة

اتهم عضو مجلس النواب الليبى أسامة الشعافى، اليوم السبت، المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بتعدى قرار ولاية البعثة في ليبيا، داعيا إلى رحيل سلامة بسبب لجؤه الى اسلوب وصفه ب"الرخيص" ليضلل الرأى العام الليبى، متهما غسان سلامة بتقسيم البلاد والقضاء على حلم ثورة فبراير.

وأكد عضو مجلس النواب الليبى فى بيان صحفى، اليوم ، أن اتهام غسان سلامة لكل السياسيين الليبيين بالفساد المالى كلام مرسل لا دليل عليه، متهما سلامة بتجاوز كل الأطر الدستورية والقانونية من خلال ابتداع جسم من صنعه (الملتقى الوطنى الجامع)، عوضاً عن المؤسسات القائمة بعد أن أوقف الحوار بينها.

وأشار الشعافى أن الملتقى الجامع هدفه تجزئة المجزء وضرب المسار الديمقراطي في الصميم وإجهاض للعملية الدستورية، بعد أن اختار الشعب الليبى، الإطاحة بحكم الفرد، واختيار صناديق الاقتراع للتداول على السلطة.

وأوضح البرلمانى الليبى أن الشعب ماض من أجل ترسيخ المبادئ التى قامت من أجلها ثورة فبراير ويعي جيداً منطلقات ومقاصد كل طرف مهما حاول تغليفها وتزييفها بثوب الحرص على مصالح الشعب وأحلامه.