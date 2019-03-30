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بث مباشر.. احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية بحضور الرئيس السيسى

السبت، 30 مارس 2019 11:24 ص
بث مباشر.. احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية بحضور الرئيس السيسى احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية بحضور الرئيس السيسى
كتب محمد الجالى - إبرايهم حسان - محسن البديوى
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يقدم "اليوم السابع" بثًا مباشرًا، للاحتفالية التى يقيمها المجلس القومى للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الحفل الذى يقيمه المجلس القومى للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بمركز المنارة بالتجمع الخامس، بحضور عدد من المسئولين والوزراء، والقيادات النسائية المصرية.

 

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن حرص الرئيس السيسي، على حضور الحفل كل عام يأتى تقديراً لدور المرأة المصرية، وتأكيداً من الرئيس دائماً على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة.


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