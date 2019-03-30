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الكشف عن 76% من المواطنين المستهدفين بالدقهلية فى "100مليون صحة"

السبت، 30 مارس 2019 12:39 م
الكشف عن 76% من المواطنين المستهدفين بالدقهلية فى "100مليون صحة" حمله 100 مليون صحه -ارشيفية
الدقهلية شريف الديب
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أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، على استمرار تقدم المحافظة فى المرحلة الثالثة، من مبادرة 100مليون صحة.
 
وقال محافظ الدقهلية فى تصريحات صحفية، أن عدد الذين تم الكشف عليهم بلغ 3 مليون و227 ألف و288 مواطنا بنسبة 76% من المواطنين المستهدفين فى محافظة الدقهلية.
 
وأضاف شاروبيم، أن إجمالى عدد الذين تم الكشف عليهم  بلغ 20 ألف و260 مواطنا، لافتا إلى أنه على الرغم من تراجع أعداد المواطنين الذين يتم الكشف عليهم، إلا أن هذه المعدلات طبيعية، خاصة مع حجم الإقبال الكبير الذى شهدته المبادرة منذ اليوم الأول. 
 
وأضاف أن النجاح الذى تحقق منذ الأيام الأولى لمبادرة 100 مليون صحة، يعد حافزا للمواطنين على استغلاله لتحقيق نجاحات جديدة في مبادرات أخرى.
 
 
 

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