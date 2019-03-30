الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام من القبض على 10 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

كان اللواء جمال غزالى نائب مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطاراً من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط كلا من المتهم "مهران.ا.م" 20 عام عاطل، مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية، بحوزته سلاح أبيض"مطواه" والمتهم "محمود.ع.م" 37 عام عاطل مقيم دائرة مركز ابوصوير بحوزته سلاح ابيض"سكين" والمتهم "احمد.م.ع" 20 عام عاطل، مقيم دائرة مركز القنطرة شرق، بحوزته سلاح أبيض"سكين".

كما تم ضبط المتهم "محمد.ر.م" 37 عام عاطل مقيم دائرة مركز التل الكبير بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "فوزى .غ.م" 33 عام عاطل مقيم دائرة مركز الاسماعيلية بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "مصطفى.ع.ع" 19 عام عاطل، مقيم أبوعطوة بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "محمد.ج.ع" 31 عام عاطل مقيم الشهداء بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "محمد.ا.ع" 29 عام عاطل مقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية والمتهم "ايمن.ا.ا" 22 عام عاطل مقيم عزبة العمدة بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "احمد.ع.س" 30 عام عاطل مقيم دائرة مركز فايد بحوزته سلاح ابيض"مطواه".

بمواجهتهم بما اسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.