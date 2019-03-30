القبض على عاطل يقود دراجة نارية مسروقة فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز التل الكبير من القبض على عاطل يقود سيارة دراجة نارية مبلغ بسرقتها فى الزقازيق شرقية.

تلقى اللواء جمال غزالى نائب مدير امن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود هندى مدير المباحث الجنائية يفيد بقيام ضباط مباحث مركز التل الكبير بضبط المتهم "ناصر.ف.س"37 عام عاطل مقيم دائرة مركز التل الكبير أثناء قيادته الدراجة النارية رقم 117742 الشرقية بدون تراخيص قيادة او تسيير وبدون مستندات ملكية وبالكشف الفنى عليها تبين انه مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 29943 لسنة 2010 جنح مركز الزقازيق عن بلاغ "ابراهيم.ال.م"مقيم الزقازيق شرقية.

تم التحفظ على المتهم والدراجة النارية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.