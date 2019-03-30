العالم يطفئ الأنوار "ساعة" لتوفير الطاقة ومواجهة الاحتباس الحرارى اليوم

تشارك مصر فى فعاليات مبادرة "ساعة الأرض" لعام 2019، اليوم السبت، من الساعة 08:30 إلى 09:30 مساءً، بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى ينظمها الصندوق العالمى لحماية الطبيعة تحت شعار "تواصل مع الأرض"، بهدف توفير استهلاك الطاقة ورفع الوعى بظاهرة الاحتباس الحرارى والمشاركة الإيجابية للمجتمع فى حماية البيئة من خلال إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة.

وتشارك أكثر من 188 دولة بإطفاء الأنوار فى عدد من المعالم الهامة، من خلال إطفاء الأنوار غير الضرورية أو تخفيض استهلاكها خلال تلك الساعة، كمشاركة إيجابية منهم فى الحد من ظاهرة التغيرات المناخية والاحتباس الحرارى التى يعانى منها العالم بأسره.

ويشارك فى هذه المناسبة، التى تقام كل عام عدد من الجهات المختلفة والمجتمع المدنى والأفراد، وذلك للتوعية بآثار التغيرات المناخية وتشجيعهم على السلوكيات الإيجابية نحو البيئة من خلال ترشيد استهلاك الكهرباء بإطفاء الأنوار والأجهزة الكهربائية لمدة ساعة وإضاءة الشموع.