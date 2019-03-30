الريف المصرى: شركات عربية طلبت الاستثمار بـ1.5 مليون فدان بالمنيا والفرافرة

كتب عز النوبى

أكد المهندس عاطر حنورة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن إدارة وتنفيذ المشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، أن شركات من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان قد تقدمت إلى شركة تنمية الريف المصرى الجديد للحصول على مساحات أراضٍ بكلٍ من منطقتى غرب غرب المنيا والفرافرة.

وأشار حنورة، أيضا إلى طلب رابطة المصريين المقيمين فى سلطنة عمان الحصول على قطعة أراضى فى مشروع المليون ونصف المليون فدان بهدف استصلاحها وزراعة عدد من المحاصيل الإستراتيجية، بالإضافة إلى استغلالها فى بعض أنشطة الزراعة والإنتاج الحيوانى والتصنيع الزراعى.

ولفت حنورة إلى وجود اتصالات بينه وبين السفير محمد غنيم سفير مصر لدى سلطنة عُمان بشأن تسهيل مهمة تعاقد أعضاء رابطة المصريين بعُمان على مساحات الأراضى المطلوبة فى الريف المصرى الجديد، بهدف التيسير عليهم وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بذلك.

على صعيد متصل، أكد عاطر حنورة على الاتجاه للتنسيق مع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج من أجل دعم جهود الوزارة وشركة الريف المصرى الجديد فى التواصل مع أبناء الجاليات المصرية بالخارج، والذى يبدون دائماً استجابةً وحماساً لما تطرحه الوزارة والشركة من أفكار ومبادرات، وللجهود المستمرة فى ربط المصريين فى الخارج بوطنهم اﻷم، مطالبين بالمشاركة فى المشروعات القومية وإيجاد صيغة تتيح لهم ذلك على غرار ما تم فى مشروع قناة السويس الجديدة.

وشدد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، على أهمية تعريف المصريين بالخارج وبمختلف دول العالم بالجهود المبذولة فى الدولة وفى مقدمتها المشروعات القومية والتنموية العملاقة التى تتم على أرض مصر، فضلاً عن فرص الاستثمار بهذه المشروعات الجديدة والموقف التنفيذى الخاص بها، وذلك دعماً لجهود القيادة السياسية ومختلف وزارات الدولة نحو جذب المصريين بالخارج للاستثمار فى مختلف المشروعات داخل مصر، معرباً عن ثقته الكاملة فى حرص أبناء الجاليات من المصريين بالخارج على دعم القضايا المصرية والمشاركة فى مسيرة الإصلاح الاقتصادية والتنموية بوطنهم الأم مصر.