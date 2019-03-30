الرئيس يطالب المشاركين باحتفالية المرأة المصرية الوقوف تكريما لها

كتب إبراهيم حسان - محسن البديوى

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى، المشاركين فى احتفالية يوم المرأة المصرية وتكريم الأمهات المثاليات، الوقوف تكريما للمرأة المصرية بمناسبة مرور 100 عام على الدور الكبير والعظيم الذى قامت به المرأة المصرية فى تاريخ مصر.

وقال الرئيس السيسى، خلال كلمته بالاحتفال بيوم المرأة المصرية، إن سعادته كبيرة اليوم بهذه الاحتفالية التى صارت تقليدا سنويا نصفيا نحرص عليه، ويعكس شعورنا الحقيقى كدولة ومجتمع تجاه المرأة، زوجة كانت أو أما، ابنة كانت أو اختا، وكذلك تقدير وامتنان المرأة فى جميع الأدوار التى تقوم بها على مسرح الحياة، قائلا: "ويا لها جميعا من أدوارا مهمة ومقدرة، فالمرأة الأم هى الظهر الساند نبع الخير الذى لا ينضب، طاقة العطاء والتضحية المتجردة من أى شروط أو قيود وهى الحس الأمين لأبنائها، وسلامهم النفسى ومعلمة القيم والحكمة والمبادئ".