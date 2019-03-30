الرئيس السيسى: الفترات الصعبة مخلصتش ولكن تحسنت الأمور وهناك نتائج

كتب محمد الجالى - إبراهيم حسان - محسن البديوى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: "نتعامل ونحترم بعضنا البعض من خلال تشكيل الثقافة والعادات والتقاليد، واحترام المرأة بما يليق، وهذا الكلام ليس للمجاملة أو المزايدة ولكنه وضع حقيقى يجب أن يكون عليه جميع البشر ويسعون إلى تحقيقه.. لا بد من احترام حقيقى للست والمرأة والبنت، من خلال ضبط التصرفات والسلوكيات".

جاء ذلك، خلال كلمته باحتفالية المجلس القومى للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بمركز المنارة للمؤتمرات، بالتجمع الخامس.

وأضاف أن: "ست وبنت مصر قامت بدور كبير خلال الثمانية سنوات الأخيرة، والتاريخ سيقف أمام دورها كثيرًا، وهذا الأمر عظيم جدًا، وما تحقق خلال السنوات الماضية وخاصة منذ نوفمبر من عام 2016 وحتى اليوم كان كثيرًا وصعب جدًا، مضيفًا:" قلت للمرأة ساعدى مصر بتخفيف ما أمكن بالوقوف مع البيت وهذا الأمر كان ملح وحتمى، وكان ضمن خطة وطنية خالصة لمعالجة أسباب ما نحن فيه وكانت خطة قاسية جدًا، وأتذكر أن أعضاء اللجنة المصغرة كان لديهم حذر وقلق وخوف، وقلت لهم آنذاك إننا بهذه الإجراءات رغم قسوتها نعبر قناة يمكن ننجح فيها، ولو انتظرنا يبقى بنعبر بحر لا يمكن أن ننجح فيه، وقلت لهم الرهان على المصريين والست المصرية اللى خافت ووقفت مع بلدها وهتقف وتاخد بالها من بلدها".

وتوجه بالشكر للسيدات المصريات، لدورهن الكبير خلال العامين الماضيين، مضيفًا: "الإجراءات هدفها تخفيف ما أمكن على المصريين.. الفترات الصعبة مخلصتش ولكن تحسنت الأمور، ومفيش عمل صعب إلا وله نتائج طالما هدفه البناء والتعمير والتنمية".