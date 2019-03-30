وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الانتهاكات وقعت في محافظات اللاذقية وإدلب وحلب وحماة. مشيرا إلى أنه لم يتم توقيع أية اتفاقيات خلال الساعات الـ24 الماضية حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية.

وأوضح أن عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام يبلغ حاليا 2518 مركزا. لافتا إلى أنه لم يتغير عدد الفصائل المسلحة، التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية، وهو 234 فصيلا.