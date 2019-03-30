الخارجية الكندية: لن نمدد مساهمتنا بمهات حفظ السلام فى مالى

كتب : أحمد علوى

أعلنت الخارجية الكندية أنها لن تمدد مساهمتها فى بعثة حفظ السلام فى مالى بالرغم من مناشدة الأمم المتحدة لها بالبقاء لفترة أطول.

ومن المقرر أن توقف المروحيات الكندية الثمانى و250 من الأفراد العسكريين الكنديين فى مالى عملياتهم فى 31 يوليو، ومع ذلك فإن بدائلهم الرومانيين لن يكونوا جاهزين لإحلال محلهم حتى منتصف أكتوبر القادم.

وكانت الأمم المتحدة قد طلبت الشهر الماضى رسميا من كندا أن تواصل العمل لمنع حدوث فجوة فى عمليات الإجلاء الطبى المنقذة للحياة لجنود حفظ السلام المصابين.

ورفضت كندا شرح سبب رفض كندا تمديد المهمة باستثناء القول أن الحكومة تحترم التزامها تجاه الكنديين والأمم المتحدة والحلفاء.

وأشار منتقدو الحكومة إلى رفض الليبراليين تمديد المهمة باعتبارها رمزا لفشل الحكومة فى الوفاء بوعدها الأكبر بدعم الأمم المتحدة وحفظ السلام.