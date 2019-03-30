وقال المحمود - في بيان اليوم السبت - إن الشعب الفلسطيني وقيادته، يؤكد التمسك بأرض آبائه وأجداده، ويضرب في كل يوم مثلا نبيلا ومجيدا في الدفاع والحرص على الحفاظ عليها، خاصة في ظل الهجمة الجديدة والتحديات التي تستهدف وحدة فلسطين وشعبها ومستقبله وحقوقه في الحرية والاستقلال وحق تقرير المصير.

ودعا المتحدث الشعب الفلسطيني إلى مزيد من تكثيف المشاركة في فعاليات يوم الأرض الخالد، والتي ترمز هذا العام إلى الإصرار على مواصلة التحدي وإسقاط الهجمة الشرسة التي تستهدف الأرض والمقدسات ومستقبل الشعب الفلسطيني الصامد.

ووجهت حكومة تسيير الأعمال تحية وفاء وإجلال وإكبار إلى أرواح شهداء الشعب الفلسطيني والأمة العربية بذكرى يوم الأرض الخالد.